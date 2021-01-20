Jurassic World: Dominion – это кульминация всех шести фильмов о юрском периоде.

Режиссер «Мир юрского периода: Доминион» Колин Треворроу сообщил, что предстоящий фильм завершит сюжетную линию всех шести фильмов юрского периода, а не только трилогий сиквелов. Entertainment Weekly , Тревуру говорил о том, как Доминион погрузит свои зубы (и многие из них) в большую историю франшизы, которая началась с Парка Юрского периода в 1993 году. Он назвал следующий выпуск «празднованием всей франшизы», как будто стремясь связать воедино и закрыть всю серию фильмов.

“мне, [Dominion] Это кульминация одной рассказанной истории, – объяснил Тревуру. Когда дело дошло до конца трилогии о Парке Юрского периода, могло быть неясно, какова была полная история этих трех фильмов, потому что она была немного более случайной в подходе к ней. Но эта тройка не такая. Это во многом цепная история. «Для меня было важно то, что когда ты смотришь« Доминион », ты действительно чувствуешь, что узнаешь, насколько история первой серии фильмов и как все, что происходило в этих фильмах, на самом деле говорит нам, что может произойти в итоге в этом. Если бы дети, родившиеся сегодня, получили Шесть фильмов из Парка Юрского периода – вы надеетесь, что родители купят им набор коробок – вы надеетесь, что они чувствуют, что смотрят одну длинную историю ».

Треворроу также обсудил, как фильм Netflix Jurassic World: Camp Cretaceous вписывается в франшизу размером с динозавра. Он разделяет свои надежды на то, что сериал в конечном итоге станет полноценной эпопеей, рассказывающей свою собственную историю, но при этом сохраняя связи со своими аналогами на большом экране, включая Доминион, третий фильм в серии «Мир юрского периода» и шестой фильм «Парк Юрского периода» в целом.

«Для меня важно, уважая писателей, которые продолжают расширяться и вводить новшества, чтобы они узнали [Camp Cretaceous] Очевидно, его собственная история и его собственное шоу », – сказал он. «Но в этом сезоне – если нам дадут больше возможностей рассказать историю, которая у нас есть [in season 3] – Он будет продолжать погружаться в более крупную историю и действительно сообщать некоторые вещи, даже в Dominion, которые будут иметь отношение к сделанным открытиям и которым я очень рад. Сезон 2 Camp Cretaceous выйдет на Netflix 22 января, так что вы можете надеть старинные шляпы и начать искать подсказки о Jurassic World: Dominion. Триквел «Мир юрского периода» официально завершил производство в ноябре прошлого года после того, как его предварительная подготовка началась 18 месяцами ранее, и он должен выйти в кинотеатрах 10 июня 2022 года.

Адель Анкерс – независимый журналист в сфере развлечений. Вы можете достичь этого Twitter.