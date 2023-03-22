LEGO 2K Drive анонсирован для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издательство 2K и разработчик Visual Concepts объявили об анонсе Лего 2К Двигатель, приключенческая игра класса ААА с открытым миром для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Он будет запущен 19 мая.

Игра будет доступна в трех версиях:

Стандартная версия (69,99 долларов на PlayStation 5 и Xbox Series, 59,99 долларов на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК)

(69,99 долларов на PlayStation 5 и Xbox Series, 59,99 долларов на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК) Отличное издание ($99,99) — Включает в себя новый автомобиль, автомобильный стиль, игровую минифигурку и пропуск вождения 1-го года.

($99,99) — Включает в себя новый автомобиль, автомобильный стиль, игровую минифигурку и пропуск вождения 1-го года. Удивительная версия Rivals ($119,99) — Включает в себя несколько транспортных средств, автомобильное чутье, несколько игровых минифигурок и пропуск вождения 1-го года.

Год 1 Drive Pass представит новый биом, а также четыре отдельных сезона контента Drive Pass после запуска, каждый с новыми транспортными средствами и темами. Его также можно приобрести отдельно.

Предварительные заказы включают «Aquadirt Racer Pack», в который входят дорожный автомобиль Aquadirt Racer, внедорожник и гоночная лодка. Этот пакет входит в состав Awesome Edition и Awesome Rivals Edition независимо от предварительного заказа.

Лего 2К Двигатель Он предложит одиночный и многопользовательский геймплей, множество различных биомов, гонок, мини-игр, испытаний, предметов коллекционирования, вещей, которые нужно уничтожить, и даже сюжет.

В игре также будет разнообразная система настройки, позволяющая игрокам создавать любые транспортные средства из более чем 1000 уникальных деталей LEGO. В игре также представлены автомобили из LEGO City, Creator, Speed ​​Champions и даже McLaren Solus GT и F1 LM.

В многопользовательской игре игроки могут участвовать в гонках на своих автомобилях вместе с друзьями в «жестком кооперативном режиме», который предлагается наряду с соревновательным многопользовательским режимом с участием до шести игроков. Игра также будет поддерживать мультиплеер с разделенным экраном.

Посмотреть первые скриншоты в галерее.

скриншоты

Спасибо, IGN.