LTA оштрафовали на $1 млн за запрет на участие российских игроков в летних турнирах

Ассоциация лаун-тенниса была оштрафована на 1 миллион долларов в ходе мужского тура ATP в среду за запрет игрокам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях на травяных кортах этим летом.

Руководство британского тенниса отстранило игроков от пяти предуимблдонских турниров после вторжения России в Украину.

ATP, которая наблюдает за мужским теннисом вне турниров Большого шлема, также предупредила ассоциацию, что она может потерять свое членство в организации, если запрет повторится.

«Мы придерживаемся нашей первоначальной позиции по этому вопросу, заключающейся в том, что одностороннее принятие решений участниками ATP Tour угрожает нашей способности функционировать как глобальный вид спорта», — говорится в заявлении ATP.

«Мы считаем, что принятые меры защищают долгосрочное будущее нашей игры и ее приверженность участию на основе заслуг, без дискриминации, для отдельных спортсменов. У нас нет дальнейших комментариев.

Ассоциация заявила, что глубоко разочарована работой тура.

В заявлении организации говорится, что ATP не продемонстрировала никакого признания исключительных обстоятельств, возникших в результате российского вторжения в Украину, или реакции международного спортивного сообщества и правительства Великобритании на это вторжение.

Похоже, что ATP расценивает этот вопрос как явное нарушение своих правил, демонстрируя удивительное отсутствие сочувствия к ситуации в Украине и явное непонимание уникальных обстоятельств, с которыми столкнулась Ассоциация».

Ранее в этом году Всеанглийский клуб также отстранил российских и белорусских игроков от Уимблдона. Организаторы Уимблдона приняли решение, рассмотрев рекомендации британского правительства.

В среду президент МОК Томас Бах раскритиковал британское правительство за его вмешательство.

«Правительства не должны решать по политическим мотивам, кто будет участвовать в каком-либо спортивном мероприятии», — сказал Бах.

Действия ATP последовали за штрафами на общую сумму 1 миллион долларов, выплаченными Национальной футбольной лигой и Всеанглийским клубом в рамках женского профессионального теннисного тура WTA. Эти два органа обжаловали эти штрафы.

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