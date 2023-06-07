Mac Pro завершает переход Apple Silicon, но это всего лишь один шаг в гораздо большем путешествии.

В последние годы Mac от Apple побывали не в одном, а в двух путешествиях. Первое понятно. Это переход компании от использования чипов Intel к Apple Silicon на базе ARM. И с анонсом нового Mac Pro на этой неделе этот переход завершен. Чипы Intel были списаны с компьютеров Apple.

Но Apple также была на втором пути: создавать высокопроизводительные машины для опытных пользователей, которые действительно нужны этим опытным пользователям. Прошло почти десятилетие с тех пор, как Apple выпустила знаменитый мусорный Mac Pro, который компания не смогла обновить до последней версии из-за его компактного и негибкого дизайна. Это была тяжелая эпоха для профессиональных пользователей Mac, которые работают в производственных средах, где важна каждая унция скорости.

«Мы сделали что-то смелое, что, как мы думали, понравится большинству пользователей Mac Pro. И мы обнаружили, что для одних это отлично, а для других нет. вице-президент по международному маркетингу Фил Шиллер, Mac Pro Recycle Bin Во время интервью за круглым столом в 2017 г..

Apple сделала большой шаг к тому, чтобы восстановить свои отношения с этими клиентами, выпустив Mac Pro 2019 года, в котором отказались от встроенного барабана и переработали громоздкую башню терки для сыра. Но эта модель была устаревшей почти сразу после того, как Apple сообщила, что ее процессоры Intel зайдут в тупик. С Mac Pro 2023 года Apple, наконец, объединила два основных элемента — корпус и чипы — и может иметь все, что нужно, чтобы оставить жалобы на мусор в мусоре.

Злополучный Mac Pro 2013 года от Apple. Изображение: Грань

Одна из фундаментальных проблем с Mac Pro 2013 года заключалась в том, что он был разработан для компьютеров будущего, которого так и не наступило, и не был оборудован для работы с аппаратным обеспечением, которое существовало. «Я думаю, что мы загнали себя в небольшой температурный угол, если хотите», — описал это старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги в 2017 году после того, как Mac Pro три года не обновлял спецификации. «Со временем архитектура оказалась менее гибкой, чтобы вести нас туда, куда мы хотим обратиться к этой аудитории», — сказал он.

В частности, Apple предполагала, что опытные пользователи будут использовать множество небольших графических процессоров вместо одной большой карты. Для определенных классов более крупный графический процессор может иметь больше смысла. [2013 Mac Pro] «Архитектура на самом деле не поддерживает это», — сказал Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения. «И мы не увидели такого большого интереса к двойным графическим процессорам, как ожидали». Графические процессоры действительно начинают двигаться в неправильном направлении, становясь больше и потребляя больше энергии. READ Владельцы Pixel 6a обнаружили, что любой отпечаток пальца можно разблокировать

Другое предположение заключается в том, что опытные пользователи будут больше полагаться на внешние устройства с поддержкой Thunderbolt для типов модулей, которые обычно предоставляют внутренние слоты PCIe. Это мало чем отличается от направления, в котором Apple предположила, что ноутбуки движутся, когда она убрала все свои полезные порты в пользу Thunderbolt.

Как для настольных, так и для портативных компьютеров видение Apple было одинаковым: передать громоздкие порты и модульные компоненты внешнему оборудованию, такому как док-станции, мониторы и eGPU, оставив базовый ноутбук или настольный компьютер свободным, чтобы он был настолько гладким и компактным, насколько это может сделать команда промышленного дизайна Apple. это. . Он она.

«Я думаю, что мы встроили себя в небольшой термальный уголок, если хотите».

Это будущее никогда не кончалось. Apple пришлось изменить курс, и в 2019 году мы увидели, что она вернулась к старомодному дизайну Mac Pro. Он был большим и мощным, в нем было полно слотов расширения PCIe, и он работал «потрясающе» тихо. Возможно, он не был таким изящным и компактным, как его предшественник, но его утилитарный дизайн был по-своему изящным.

Но он также, возможно, пострадал от программной экосистемы, которая не могла в полной мере использовать предлагаемую мощность, по крайней мере, когда мы рассмотрели ее в следующем году. Нилай Патель сказал на шоу Видео обзор. «Поэтому, если вы живете в профессиональных приложениях Apple и используете их форматы, это быстрее. Но это не относится ко всему остальному».

В то время как собственное программное обеспечение Apple, такое как Final Cut Pro, работало отлично, мы обнаружили, что стороннее программное обеспечение часто изо всех сил пытается использовать все преимущества оборудования Mac Pro 2019. Будь то Pro Tools, InDesign, Photoshop или Premiere Pro, похоже, ни одно из них не работает. Программное обеспечение, которое мы пробовали Оно обеспечивает такую ​​производительность, которую вы ожидаете от ПК по цене от 5999 долларов. В нашем обзоре в то время отмечалось: «В конце концов, мы поняли, что ни одно из наших программ на самом деле не влияет на производительность многопоточного процессора, и мы вообще не задействуем графические процессоры».

Все изменилось с переходом на Apple Silicon, о котором было объявлено всего через полгода после появления Mac Pro на базе Intel. Отгрузка клиентам началась. Независимо от того, была ли это грубая мощь аппаратного обеспечения, то, как Apple удалось сплотить разработчиков для его поддержки, или, что более вероятно, сочетание того и другого, мы обнаружили, что стандартное стороннее программное обеспечение абсолютно летает на новых чипах Apple. .

Новый Mac Pro внутри со слотами PCIe на несколько дней. Изображение: яблоко Не говоря уже о множестве задних входов/выходов. Изображение: яблоко

«Mac Studio — это компьютер, которым все хотели, чтобы Mac Pro был», — написала моя коллега Моника Чен в нашем прошлогоднем обзоре Mac Studio. «Я не видел, чтобы что-то ломалось или не работало должным образом. Я видел, как группа профессионалов была потрясена тем, как много они могут сделать на этой машине. Они использовали то же программное обеспечение, которое используют каждый день, но они что-то делали с ним». Раньше они не могли этого сделать». Будь то Adobe Photoshop, Premiere Pro или Avid Pro Tools, все признаки указывают на то, что экосистема приложений эволюционировала, чтобы использовать преимущества оборудования Apple. READ Прыгай внутрь! Путеводитель по событию • MTG Arena

Сильные стороны Mac Studio не гарантируют успех нового Mac Pro, потому что последний должен обеспечивать больше, чем просто производительность. На самом деле, с точки зрения производительности новый Mac Pro может быть очень похож на Mac Studio, который был анонсирован вместе с ним. Оба устройства могут быть оснащены новым чипом M2 Ultra с 24-ядерным процессором, 76-ядерным графическим процессором и 192 ГБ объединенной памяти. (Интересно, что у Apple были планы по более производительному чипу для Mac Pro, однако Блумберг отчеты Он исключил это из соображений стоимости и сложности.) Если вам нужна только чистая производительность, есть вероятность, что вы сможете сэкономить немного денег и выбрать Studio, а не Pro.

Вместо этого Apple надеется, что Mac Pro предложит расширяемость. Для пользователей, которым нужна универсальность внутреннего расширения, Mac Pro сочетает в себе самые мощные слоты PCIe. [M2 Ultra] чип, — сказал Тернус. разрешение рядом с рекламой компьютера. Это означает больше внешних портов и слотов PCIe, чем вы можете использовать.

Для пользователей, которым нужна универсальность внутреннего расширения, Mac Pro сочетает слоты PCIe с нашим самым мощным чипом.

Mac Pro оснащен семью слотами расширения PCle, шесть из которых открыты с поддержкой PCIe Gen 4. Apple исследует карты ввода-вывода с цифровой обработкой сигналов (DSP) и последовательным цифровым интерфейсом (SDI) для подключения камер, мониторов, сети. надстройки и карты памяти, такие как различные вещи, которые пользователи могут захотеть подключить к этим слотам.

Внешние порты включают восемь портов Thunderbolt 4 (шесть сзади, два сверху), три порта USB-A, два порта HDMI 8K и два порта Ethernet 10 Гбит/с. О, и есть также разъем для наушников 3,5 мм, который, хотя и раздражает, все еще находится на задней панели устройства.

Но причина новых ограничений Apple почти наверняка кроется в том же самом, что в прошлом году обеспечило столь высокую производительность Mac Studio: Apple Silicon. В микросхемах Apple используется интегрированная конструкция, объединяющая ЦП, ГП и память в единый набор микросхем, который нельзя снимать с материнской платы. Хотя мы не узнаем наверняка, пока люди не получат окончательные розничные устройства, весьма вероятно, что эти основные компоненты Mac Pro 2023 года не будут обновляться пользователем.

Apple Silicon сделала его обоюдоострым мечом для опытных пользователей, открывая большую производительность, но за счет модульности.

Так что нет, мы, вероятно, не увидим, как пользователи переключат свои процессоры M2 Ultra на M3 через пару лет. Но это не обязательно означает, что у Apple есть еще одна мусорная корзина. Многие проблемы с Mac Pro 2013 года были связаны с тем, что сама Apple изо всех сил пыталась выпускать обновления спецификаций с течением времени, полагаясь как на Intel для процессоров, так и на AMD для графики. Придерживаясь регулярного обновления своих чипов серии M, Apple на этот раз заложила основу для более плавного цикла обновления.

Переход на Apple Silicon завершен. Изображение: яблоко

Хотя в ретроспективе это кажется верным, стоит задуматься о том, насколько успешным был переход Apple на Apple Silicon. До громкого заявления Apple процессоры на базе ARM были действительно успешными только в смартфонах. Несколько производителей пытались заставить ноутбуки с Windows работать на Arm (возможно, в первую очередь с Surface Pro X), но ни один из них не выполнил обещания дизайна без серьезных компромиссов.

Мало того, что Apple преобразовала MacBook начального уровня в Arm, где преимущество архитектуры в отношении времени автономной работы было самым привлекательным, но это также перевернуло наше представление о производительности Arm как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров. Apple не только портировала свою операционную систему и приложения, но и убедила крупных сторонних разработчиков сделать то же самое.