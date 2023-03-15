Microsoft подписывает соглашения о предоставлении игр Activision большему количеству сервисов

Microsoft подписала еще один 10-летний контракт с новым поставщиком облачных игр. На этот раз с Ubitus, провайдером из Токио, Япония.

Фил Спенсер из Xbox написал в Твиттере: «Microsoft и ведущий поставщик облачных игр Ubitus подписали 10-летнее партнерское соглашение о потоковой передаче игр Xbox для ПК, а также игр Activision Blizzard после закрытия сделки по приобретению. Мы стремимся предоставить большему количеству игроков и больше выбора. «

Сара Бонд, корпоративный вице-президент Microsoft, добавила: «Предоставление клиентам большего выбора лежит в основе того, что мы делаем. Я рада сотрудничеству с Ubitus, чтобы дать геймерам еще один выбор того, как они играют в игры Xbox на ПК».

Предоставление клиентам большего выбора лежит в основе того, что мы делаем. Рад сотрудничать с @твит Чтобы дать геймерам еще один выбор в том, как они играют в игры Xbox на ПК. #КомандаXbox 💚🎮 https://t.co/5jR2NFPGXf — БондСараБонд🎮 (@BondSarah_Bond) 15 марта 2023 г.

Ubitus известна тем, что работает с несколькими издателями над облачными версиями игр для Nintendo Switch, включая The Forgotten City, Control, A Plague Tale: Requiem и Resident Evil Village.

Ранее на этой неделе Microsoft объявила о подписании 10-летний контракт с Boosteroid, сервис облачных игр, базирующийся в Украине, чтобы предоставлять игры для Xbox и ПК большему количеству поставщиков потоковых услуг. Это будет включать игры Activision Blizzard, если их слияние с Microsoft продолжится.

Xbox оценивает регуляторы

Microsoft делает все возможное, чтобы развеять опасения регулирующих органов по поводу отсутствия конкурентоспособности в игровой индустрии. Недавно Microsoft подписала 10-летние соглашения с Nintendo и GeForce Now, чтобы сделать игры Activision Blizzard более доступными на других платформах.

Тем не менее, битва между Microsoft и Sony все еще продолжается, причем последняя утверждает, что слияние нанесет непоправимый ущерб конкуренции и что версии игр Activision Blizzard для PlayStation могут быть заблокированы, чтобы работать на этой платформе хуже.