Microsoft рекламирует Surface Pro 7 как «лучший выбор» для MacBook Pro в новом объявлении

Вчера Microsoft разместила на YouTube новую рекламу под названием «Microsoft Surface Pro 7: лучший выбор», в которой компания сравнила свой планшет с 13-дюймовым MacBook Pro от Apple M1. MSPoweruser.

В рекламе делается акцент на сенсорном экране Surface Pro 7 и изображен стилус вместо «мини-панели» (сенсорной панели) на MacBook Pro. Другие особенности Surface Pro 7 в анонсе включают съемную клавиатуру, более низкую цену и заявление о том, что планшет является «гораздо лучшей игровой установкой», чем MacBook Pro.

Результаты, загруженные в Geekbench, показывают, что Surface Pro 7 оснащен процессором Intel Core i3 С 4 ГБ оперативной памяти он имеет одноядерные и многоядерные оценки 769 и 1851 соответственно. Кроме того, Surface Pro 7 оснащен процессором Intel Core i5 С 8 ГБ оперативной памяти он имеет одноядерные и многоядерные оценки 1,210 и 4079 соответственно. Для сравнения: Чип M1‌ работает на 13-дюймовом MacBook Pro Вместе с 8 ГБ памяти он работает лучше на обеих моделях Surface с одноядерными и многоядерными оценками 1735 и 7686 соответственно.

12,3-дюймовый Surface Pro 7 начинается с 749,99 долларов США с 128 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти и увеличивается до 2299,99 долларов США с 1 ТБ хранилища и 16 ГБ ОЗУ. Для сравнения: текущий 13-дюймовый MacBook Pro M1 начинается с 1299 долларов с 256 ГБ хранилища и 8 ГБ стандартизированной памяти и увеличивается до 2299 долларов за 2 ТБ хранилища и 16 ГБ консолидированной памяти.

Microsoft всегда позиционировала свои устройства Surface как идеальное сочетание планшета и ПК. В прошлые годы Microsoft выпустила Несколько объявлений, рекламирующих их линейку Surface На MacBook Air, MacBook Pro и Модельный ряд iPad.