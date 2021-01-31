MLB The Show 21 Cover Leak появляется, чтобы подтвердить выпуск Xbox

Известный ведущий AnerdyDad в Instagram Мы поделились обложками, на них обоих изображен Фернандо Тейтс-младший из Сан-Диего Падрес, а версия для Xbox также поставляется с логотипом PlayStation Studios.
Еще одна потенциальная утечка проникла в Reddit, Он объясняет, что также может быть специальное издание Джеки Робинсона MLB The Show 21, которое, как говорят, будет доступно на PS5, PS4, Xbox Series X / S и Xbox One. К сожалению, ни о ПК, ни о Nintendo Switch нет упоминания.
Утечка из издания Джеки Робинсона также показывает, что выход игры запланирован на 20 апреля 2021 года, а выходные в раннем доступе начнутся 16 апреля.
После этих утечек на Hot Ones было объявлено об официальном показе обложки MLB The Show 2021 завтра, 1 февраля. Так что, похоже, нам не придется долго ждать, чтобы узнать правду.
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Спортсмен с обложки будет представлен на предстоящем шоу MLB The Show и даст интервью завтра. # Горячей #MLBTheShow https://t.co/d8M5aTUovM pic.twitter.com/hTxpOflyFr
Сложный 31 января 2021 г.
В 2019 году было подтверждено, что MLB The Show выйдет на другие платформы в начале 2021 года, и похоже, что это может стать годом, когда в эти замечательные игры смогут играть многие люди.
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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.