MLB The Show 21 Cover Leak появляется, чтобы подтвердить выпуск Xbox

Обложка якобы просочилась в MLB The Show 21, но на этот раз как для PlayStation 5, так и для Xbox One, очевидно, подтверждая, что эксклюзивная бейсбольная игра Sony выйдет на другие платформы в 2021 году. Известный ведущий AnerdyDad в Instagram Мы поделились обложками, на них обоих изображен Фернандо Тейтс-младший из Сан-Диего Падрес, а версия для Xbox также поставляется с логотипом PlayStation Studios.

Еще одна потенциальная утечка проникла в Reddit, Он объясняет, что также может быть специальное издание Джеки Робинсона MLB The Show 21, которое, как говорят, будет доступно на PS5, PS4, Xbox Series X / S и Xbox One. К сожалению, ни о ПК, ни о Nintendo Switch нет упоминания.

Утечка из издания Джеки Робинсона также показывает, что выход игры запланирован на 20 апреля 2021 года, а выходные в раннем доступе начнутся 16 апреля.

После этих утечек на Hot Ones было объявлено об официальном показе обложки MLB The Show 2021 завтра, 1 февраля. Так что, похоже, нам не придется долго ждать, чтобы узнать правду.

В 2019 году было подтверждено, что MLB The Show выйдет на другие платформы в начале 2021 года, и похоже, что это может стать годом, когда в эти замечательные игры смогут играть многие люди.

Вы даете нам чаевые? Хотите обсудить потенциальную историю? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]

Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.