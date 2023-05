Naughty Dog нужно больше времени, чтобы поиграть в многопользовательскую игру Last Of Us, дразня новую однопользовательскую игру

Naughty Dog, популярный разработчик таких франшиз, как Uncharted и The Last of Us, опубликовал заявление о своей многопользовательской игре, действие которой происходит во вселенной The Last of Us. В сообщении разработчик говорит, что для многопользовательского проекта требуется больше времени, чем первоначально предполагалось, но он смягчает удар, дразня необъявленную игру, ориентированную на одиночную игру.

«Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут возможности узнать больше о мультиплеере The Last of Us», — говорится в заявлении. «Мы очень гордимся работой, проделанной нашей студией, но поскольку разработка продолжается, мы поняли, что для игры лучше всего дать ей больше времени. Наша команда также продолжит работу над проектом. как и другие наши игры в разработке, в том числе новый опыт одиночной игры. Абсолютно; с нетерпением ждем возможности поделиться с вами в ближайшее время. Мы благодарны нашему замечательному сообществу за вашу поддержку — спасибо за вашу страсть к нашим играм, она продолжает нас вдохновлять. «

Это утверждение следует отчет от БлумбергИ который сообщил о проблемах с разработкой названия. Согласно отчету, команда разработчиков была сокращена, а руководство студии решило задать направление.

Этот многопользовательский проект изначально разрабатывался как мод для The Last of Us Part II, аналогичный многопользовательскому режиму оригинальной The Last of Us. Однако по мере того, как масштабы однопользовательской кампании и многопользовательского режима расширяются, Naughty Dog призвала отдать приоритет однопользовательской кампании, которая выйдет в 2020 году. В июне 2022 года Naughty Dog объявила, что многопользовательский компонент теперь является отдельным компонентом. проект и поделился частью игры Концепт-арт (выше). Ранее в этом году Naughty Dog выпустила еще один новый концепт-арт (ниже) и пообещала более подробную информацию о многопользовательском автономном проекте позже в этом году.

Последняя совершенно новая игра от Naughty Dog, The Last of Us Part II 2020 года, получила всеобщее признание критиков с оценкой 93 на Metacritic, но вызвала разногласия среди геймеров. С тех пор Naughty Dog выпустила коллекцию Uncharted: Legacy of Thieves, в которую вошли обновленные версии Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy, а также The Last of Us Part I, римейк The Last of Us и Последний из нас: Мы остались позади. Возможно, наибольшее влияние The Last of Us в 2023 году оказал первый сезон сериала HBO с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях, который получил широкое признание.

Пока неизвестно, когда мы услышим больше от Naughty Dog о многопользовательском или однопользовательском проекте, упомянутом в этом выпуске, но, поскольку PlayStation Showcase на этой неделе игнорирует упоминания о каком-либо из проектов студии, может пройти некоторое время, прежде чем мы узнаем что-либо существенное. подробности.