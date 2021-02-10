NBC объявляет об окончании большого сериала Superstore (теленовости)

В сегодняшнем телевизионном новостном репортаже NBC объявил крайний срок для «Супермагазина», а National Geographic установил дату выпуска «Гений: Арета».

Даты

NBC“s”СупермаркетЭто закончится 25 марта С финалом одночасовой серии 8 мес. Комедия на рабочем месте, исполнительная постановка Джастин СпитцерИ Габби Миллер И Джонатан Грин, Следит за сотрудниками Cloud 9, вымышленного мегамагазина в Сент-Луисе, штат Миссури, когда они занимаются такими актуальными вопросами, как иммиграция, здравоохранение, профсоюзы и трудности работы в розничном бизнесе. Звезды сериала Бен ФельдманИ Лорен ЭшИ Колтон ДаннИ Нико СантосИ Николь БлумИ Калико Купер И Марк МакКинни.

“Гений: Арета“Он дебютировал в Национальная география На 21 марта в 21:00. Третья часть антологии “Гений”, посвященная Арете Франклин (Синтия Эриво), В течение четырех ночей подряд. Единственная лицензированная серия книг о Франклине, «Гений» прослеживает блеск королевы музыкального духа, ее беспрецедентную карьеру и длительное влияние на музыку и культуру во всем мире. В шоу также звезды Кортни Б. ВэнсИ Малькольм БарреттИ Дэвид КроссИ Патрис КовингтонИ Ребекка Наоми ДжонсИ Стивен НорфлитИ Полита ВашингтонИ Омар К. ДорсиИ Марк Ричардсон И Кимберли Хеберт Грегори. Смотрите трейлер ниже.

Жизнь Они выпустят два новых фильма. TD Jakes Projects И Big Dreams Entertainment В рамках его адаптации к «Семь смертельны ГрехиВыбор авторов Виктория Кристофер Мюррей. “Похоть: Сага о семи смертных грехах,“Он дебютировал в 17 апреля в 8 мес.., С последующим “Зависть: Сага о семи смертных грехах“На 24 апреля в 8 мес.. Первой во франшизе следует Тиффани Купер (Кери ХилсонКто собирается выйти замуж за родственную душу Дэймона Кинга.Тобиас Трувелион). Ее мир перевернулся, когда шафер Дэймон Три (Доррелл Бэбс “Танк”) Он попадает в картину и зажигает в ней неожиданную страсть. Фильм был написан Сунаи Хоффман И вынуть Виктория звезда. Звезды второй партии СараяИ Роуз Роллинз И Кэнди Буррус, С особенным внешним видом перед Да мой брат И DC Young Fly. В нем Габриель Флорес (Роллинз) узнает, что у нее есть сводная сестра Кейша (Серая), и рада приветствовать ее в своей жизни. Единственная проблема в том, что Кейша не просто хочет сестру – она ​​хочет идеальной жизни Габриэля. Дэймон Ли Направляет сценарий, который он написал Ника Герстль.

Первые взгляды

Эль ФаннингЗвезда и исполнительный продюсерВеликийПервый взгляд на ее культовую героиню, Екатерину Великую, во втором сезоне Hulu комедия. В нем она стала мамой настоящего ребенка, а также России. от Тони Макнамара«Великая» происходит после того, как Екатерина из Дехейлы стала самой длинной женщиной-правителем в истории России. Она тоже звезда Николас ХолтИ Фиби ФоксИ Адам ГодлиИ Гиллем ЛиИ Благотворительность УэйкфилдИ Дуглас ХоджИ Саша ДхаванИ Себастьян де СоузаИ Байу Гбадамусы И Белинда Бромело.

Программирование

В рамках первого взгляда на Национальная география, Удостоенный наград дуэт “Free Solo” Э. Чай Васархелий И Джимми Чен У вас есть два новых документальных фильма, снятых в Cabler, и два новых документальных цикла для первого, они заняли свое место.Тайская пещера«(Деловое название) Кевина Макдональда, который будет вести хронику драматической истории спасения молодежной футбольной команды« Дикие кабаны »в 2018 году, и она у них тоже есть».Томпкинс«Который следует за Кристин Томпкинс и Tompkins Conservation. Сериал состоит из 10 частей».В неизвестность“, В котором используются интервью и архивные видеозаписи элитных предприимчивых спортсменов, рассказывающих истории о страхе, потере и матери-природе”;ФотографЭто пилотный сериал, который они создали, вслед за фотографами-природоохранителями Полом Никленом и Кристиной Миттермайер во время четырехлетней экспедиции на борту SeaLegacy One в его первое плавание на Багамы. Все четыре проекта созданы продюсерской компанией дуэта Little Monster Films .

Поздно ночью

сегодня ночью, Приянка Чопра ДжонасИ Лейкит Стэнфилд И певец-автор песен Радость дети Будут гостямиВечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли,” В то время как “Джимми Киммел LiveБудет на Ванда СайксИ Лукас Живая изгородь И Waxahachi. Кейси Аффлек И Энтони Атаманюк Будет на “Поздняя ночь с Сетом Майерс“И”Ежедневное шоу с Тревором НоаВ нем будет Робин Робертс И Ной Сентинео.