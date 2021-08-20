Netflix анонсирует серию документальных фильмов о космической миссии Inspiration4

Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 в феврале 2021 года в Калифорнии.



Netflix скоро покажет документальный сериал, посвященный Inspiration4, первой в мире полностью гражданской космической миссии, сообщила в четверг потоковая служба.





Шоу из пяти серий выйдет в эфир в сентябре и покажет, как экипаж из четырех человек готовится, а затем отправляется в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 почти в реальном времени.

Миссия, запланированная на 15 сентября, финансируется и направляется Джаредом Исакманом, 38-летним основателем Shift4 Payments и последним богатым предпринимателем, который подключился к растущей индустрии космического туризма.

Исхакан «каждый день» приглашал с собой кататься трех человек: медицинского работника, профессора университета и инженера.

Шоу, получившее название «Обратный отсчет: Миссия в космос Inspiration4», перенесет зрителей за кулисы с четырьмя членами экипажа – от их нетрадиционного выбора и месяцев интенсивной коммерческой подготовки космонавтов до интимных и эмоциональных моментов, ведущих к взлету », – сказал Netflix. в заявлении.

Финальный эпизод будет транслироваться после завершения миссии и будет включать в себя «беспрецедентный доступ к внутренней части космического корабля, захват запуска и путешествия экипажа в космос, а также их возвращение на Землю».

Продюсер шоу – Коннор Шелл, режиссер – Джейсон Хехерер.

Экипаж должен отражать основные столпы миссии: лидерство, надежду, щедрость и процветание.

Место «Надежды» досталось 29-летней Хейли Арсено, ассистенту врача, которая в детстве перенесла рак и стала первым человеком, отправившимся в космос с протезом.

Арсено работает в детской исследовательской больнице Св. Иуды, где ее лечили в детстве. Исакмаан использует Inspiration4, чтобы собрать 200 миллионов долларов для больницы.

«Вайн» представляет 41-летний Крис Симборски, ветеран ВВС США, который сейчас работает в авиационной промышленности. Сиан Проктор, 51-летний бизнесмен, профессор наук о Земле и дважды кандидат в астронавты НАСА, символизирует «процветание».

«Если они могут уйти, мы все сможем уйти», – говорится в рекламном видео шоу, выпущенном в четверг.

Туристы уже побывали в космосе в 2001-2009 годах на российском космическом корабле, но, в отличие от миссии Inspiration4, их сопровождали профессиональные астранавты.

Для миллиардера Джареда Исаакмана эра космического туризма начинается

© 2021 AFP