Netflix начнет транслировать 20 российских телеканалов, чтобы удовлетворить местную цензуру

Netflix начнет транслировать 20 российских государственных телеканалов с марта, что станет обязательным для всех потоковых каналов с более чем 100 000 пользователей в день. Этот шаг был предпринят после того, как Роскомнадзор, контролирующий СМИ страны, на прошлой неделе классифицировал Netflix как «аудиовизуальный сервис».

EngadgetЦитируется местные отчеты, отмечает, что любое потоковое устройство с более чем 100 000 пользователей в день будет оцениваться одинаково — что, вероятно, также поставит Apple TV + под перекрестный огонь. Однако Apple не разглашает свои широковещательные номера, поэтому мы не знаем наверняка.

Это изменение означает, что с марта Netflix начнет транслировать каналы, в том числе Первый канал, который является развлекательным каналом наряду с каналом Русской Православной Церкви.