Netflix начнет транслировать 20 российских телеканалов, чтобы удовлетворить местную цензуру

Netflix начнет транслировать 20 российских государственных телеканалов с марта, что станет обязательным для всех потоковых каналов с более чем 100 000 пользователей в день. Этот шаг был предпринят после того, как Роскомнадзор, контролирующий СМИ страны, на прошлой неделе классифицировал Netflix как «аудиовизуальный сервис».
EngadgetЦитируется местные отчеты, отмечает, что любое потоковое устройство с более чем 100 000 пользователей в день будет оцениваться одинаково — что, вероятно, также поставит Apple TV + под перекрестный огонь. Однако Apple не разглашает свои широковещательные номера, поэтому мы не знаем наверняка.
Это изменение означает, что с марта Netflix начнет транслировать каналы, в том числе Первый канал, который является развлекательным каналом наряду с каналом Русской Православной Церкви.
Добавление Netflix в тот же реестр, что и другие медиа-компании, также означает, что они должны соблюдать российские законы, в том числе те, которые относятся к тому, что страна классифицирует как контент, связанный с «экстремизмом». Однако «критики утверждают, что судебные решения были применены против тех, кто поддерживает противников Кремля».
Еще одним следствием этого нового названия является то, что Netflix теперь нужно будет открыть российскую компанию, через которую она, вероятно, будет отклонять свои внутренние сделки.
Буквально в ноябре прошлого года Россия попросила Apple и другие компании открыть местные офисы.
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