Netflix обновляет хит Bridgerton Regency на второй сезон, развлекательные новости и главные новости

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (AFP) – Захватывающий романтический триллер Regency Bridgerton на Netflix был продлен на второй сезон, сообщил в четверг (21 января) гигант прямых трансляций.

Шонда Раймс, автор книги «Анатомия Грея» (с 2005 г. по настоящее время), представляет собой современный взгляд на книги о семье высшего сословия в Англии начала девятнадцатого века, представляя дальтонизм и сильные феминистские темы.

Платформа заявила, что это один из самых популярных оригинальных сериалов на Netflix, и за четыре недели до рождественской премьеры его посмотрели более 63 миллионов семей.

Я прочитал сообщение в аккаунтах программы в социальных сетях: «Дорогие читатели, они полны последних сплетен, поэтому для меня большая честь сообщить вам: Бриджертон официально вернется на второй сезон» в стиле рассказчика. Леди Уэслидон.

За первым сезоном последовала Дафна Бриджертон (Фиби Денифор), когда она дебютировала в лондонском Регентстве в поисках мужа. В каждой книге появился романтический сериал Бриджертона Джулия Куинн о другом брате.

Производство возобновится весной, и второй сезон будет посвящен «романтическим действиям» брата Дафны, лорда Энтони Бриджертона (Джонатан Бейли). Шоу получило 90 процентов «новой» оценки от критиков на сайте-сборнике Rotten Tomatoes.

Это первый релиз, выпущенный в рамках масштабного контракта Раймс с Netflix, который, как сообщается, стоит 150 миллионов долларов США (199 миллионов долларов США) и был объявлен около 40 месяцев назад.

История началась в 1813 году в Англии под опекой принца Уэльского, в период культурного безумия, отмеченного такими писателями, как Джейн Остин и Мэри Шелли.

В отличие от драматических блокбастеров, таких как «Аббатство Даунтон» (с 2010 по 2015 год), Бриджертон позволяет себе вольность с исторической точностью, чтобы привлечь внимание современной аудитории.

Хотя костюмы и декорации в основном верны своему времени, поведение, язык и интересы персонажей более знакомы зрителям 21 века.

Например, Камерный оркестр играет «Спасибо, Next, 2018», когда поп-звезда Ариана Гранде попала в отверстие мяча.

Загадочное и захватывающее повествование миссис Уэслидон, озвученное актрисой Джули Эндрюс, напоминает недавно снятый в Нью-Йорке телесериал «Сплетница» (с 2007 по 2012 год).

В шоу также участвовало много чернокожих актеров в ролях высшего общества, несмотря на то, что рабство было отменено в Англии только в 1833 году, а расизм распространился в начале девятнадцатого века.

Раймс, известная в своих проектах художникам и профессионалам с разным опытом, вносит последние штрихи в свою предстоящую серию Netflix «Изобретая Анну».

Основанный на журнальной статье, в фильме будет рассказана невероятная правдивая история о проститутке российского происхождения, который притворяется богатым немецким наследником, чтобы проникнуть в общество Нью-Йорка.