Netflix приступит к разработке видеоигр

Мы просто говорим: мы сыграем. картина : Netflix

снова в воскресенье, проинформируй нас немного странно Проблемой в продолжающихся усилиях Netflix по максимально эффективному использованию своих отношений с мега-создателем телеканалов Шондой Раймс является новость о том, что создатель / потоковый сервис также будет разрабатывать видеоигры и возможности виртуальной реальности на основе проектов Раймса. (“ Теперь вы также можете с энтузиазмом принять на себя задачу убедить Редже-Жана Пейджа сделать простую камею для Бриджитон второй сезон! »)

Как оказалось, амбиции Netflix не ограничиваются играми. Рассказы о громоздких и изодранных телах; Потоковый сервис в реальности Я решил серьезно заняться видеоиграми. Это для каждого Голливудский репортер (бег по очереди от отчет от Bloomberg), что указывает на то, что Netflix только что назначил Майка Верду своим новым вице-президентом по разработке игр. Последний концерт Верду был В VR Oculus принадлежит Facebook, но Ранее он был руководителем подразделения мобильных игр Electronic Arts, помогая находить способы трансформации Симы В телефонной игре, основанной на микротранзакциях, ура.

Но, послушайте: нет справедливого суждения о парне, пока у него не будет возможности начать разработку всех этих замечательных новых игр Netflix, особенно когда у нас есть стадионы Сжечь дыру в наших головах . Дайте или возьмите немного Странные вещи Games, у Netflix много неиспользуемых и подходящих IP-адресов разработка игр , и мы хотели бы помочь Verdu щелкнуть по нему, независимо от того, создает ли это файл Оранжевый – это новый черный тюрьма Симулятор побега или файл старая гвардия Экшн-игра, а может просто Поддельная видеоигра “Control Bo Burnham” от внутри.

На самом деле, мы можем развернуть его так быстро, как только сможем прокрутить свой путь через гигантский устойчивый к памяти лабиринт оригинального контента Netflix. Ферзевый гамбит Шахматный симулятор. Ши ра Знакомства sim / action rpg. Конь Боджек симулятор управления работой . Наверное Ведьмак Видеоигра (нет, это никогда не сработает.) И, боже мой, мы на самом деле играли в эту игру: A WarioWare– Набор мини-игр, в которые можно играть Каждый рисунок Я думаю тебе стоит уйти. Это только мы секрет Это собственно? Пальцы переплетены!

Это ничего не значит о возможности мета-игр. Вокруг Сам Netflix. Возьмите силу жизни и смерти в Показать отменить. маневрировать осторожно Ваши фильмы в театре показывают неделю Оскар Шоу. Убегай от наименьшего, что ты можешь понять существа во вселенной в Да, еще есть люди, которые заставляют нас отправлять им DVD-диски по почте.. Возможности безграничны! Мы не можем думать о большем сейчас, имейте в виду, Но мы почти уверены, что это так.

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