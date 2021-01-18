Ninja Gaiden и Томонобу Итагаки из Dead or Alive открывают новую студию

Режиссер Ninja Gaiden и Dead or Alive Томонобу Итагаки создал новую студию – Itagaki Games – и сказал: «Для меня большая честь» снова работать с Microsoft. Социальная сеть Facebook Выяснилось, что это объявление должно было быть частью разговора. Bloomberg Статья, но удалена «из-за ограничения на количество символов».

Обсудите, как за последние четыре года после ухода из Valhalla Game Studios Devil’s Third, соучредителем которой он стал, он обучал разработке игр подрастающее поколение. Однако теперь он чувствует, что хочет «снова сделать игру и просто создать для этого компанию». Он также пояснил, что, хотя Itagaki Games не является частью Koei Tecmo или Valhalla Games Studios, она не будет выступать против дальнейшего сотрудничества с Microsoft.

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«Я знаю, что Microsoft по-прежнему агрессивна, – сказал Итагаки. «Если они обратятся ко мне, это будет для меня честью».

Игры Ninja Gaiden и Dead or Alive под Itagaki были эксклюзивными для Xbox, так что установившиеся отношения уже установлены. Итагаки ушел из Tecmo в 2008 году после запуска Ninja Gaiden 2 и подал иск против компании и ее президента Йошими Ясуда из-за невыплаченных бонусов.

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Адам Панчерст – писатель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.