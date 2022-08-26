Nutcracker Immersive приедет в Финикс этим Рождеством

В Metro Phoenix появится еще одна иммерсивная галерея — и первая в своем роде.

«Иммерсивный Щелкунчик: Зимнее чудо» открывается в Lighthouse ArtSpace в Скоттсдейле 19 ноября. Билеты в продаже 15:00 по Гринвичу в субботу, 26 августа. Билеты начинаются с $ 29,99; Скидка 10% на упаковку из четырех штук.

«Иммерсивный Щелкунчик» был представлен Музеями Lighthouse Immersive and Impact Museums, которые выпустили «Оригинальный иммерсивный Ван Гог», «Иммерсивный Климт: Революция», «Иммерсивный Моне и импрессионисты» и «Иммерсивный Тутанхамона: Мальчик. Король. Герой». »

«Как и многие другие, я выросла с традицией наслаждаться «Щелкунчиком», — сказала продюсер Светлана Дворцкая в пресс-релизе. «Эта постановка не заменяет ни одну из этих классических постановок, но она предлагает семейный опыт, который отдает дань уважения балетным корням истории».

за кулисами:В Фениксе больше захватывающих художественных представлений, чем в любом другом городе. Вот почему

В шоу представлено более 500 000 кубических футов проекций, изображающих пять миров: Зимний лес, Большой зал, Внутри волшебной рождественской елки, Мир во льду и Мир конфет.

В 30-минутном шоу будут представлены анимационные персонажи, а также кадры с участием известных российских артистов балета Денниса Рудкина и Элеоноры Севенард.

Этот эксперимент поставлен на музыку Петра Ильича Чайковского, написавшего партитуру «Щелкунчик». Песни, в том числе «Марш игрушек» и «Танец феи сахарной сливы», будут звучать в качестве фона для обзора на 360 градусов.

Как посмотреть «Иммерсивный Щелкунчик: Зимнее чудо»

Когда: Шоу стартует 19 ноября.

куда: Маяк ArtSpace, 4301 Н. Скоттсдейл-роуд, Скоттсдейл.

допуск: Билеты начинаются от $29,99.

Детали: www.immersive-nutcracker.com/phoenix.

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