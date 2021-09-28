Прирасломная (Госпром-нефть) Отправлено 27 сентября 2021 г., в 18:55

Морской администратор

Минфин США достиг мирового соглашения с производителем бурового оборудования Cameron International за грубое нарушение санкций США в отношении российского арктического нефтяного завода.

После вторжения России в украинский Крым в 2014 году администрация Обамы ввела суровые санкции в отношении некоторых секторов российской энергетической экономики. Эти меры запрещают лицам из США продавать товары, услуги или технологии для использования в российских глубоководных районах, Северном Ледовитом океане или сланцевых месторождениях. Это быстро закрыло доступ российских нефтяных компаний к американским технологиям бурения и вынудило их закрыть как минимум одно крупное совместное предприятие.

По данным Управления по контролю за иностранной собственностью Казначейства, нефтедобывающая компания, расположенная в Хьюстоне, не соблюдала правила. В 2015–16 годах румынское дочернее предприятие Cameroon International Corporation заключило соглашение с российской нефтяной компанией «Госпром-нефть» о поставках на Морскую нефтяную базу «Брасроломная». «Прирасломная» – единственный проект морской добычи, работающий на шельфе российской Арктики, на который однозначно повлияли санкции США.

В конце июля 2015 года сотрудники Cameron Romania обратились к руководству офиса компании в Хьюстоне с просьбой одобрить заключение контрактов с оператором «Просломной» «Госпром-нефть шельф». Для процесса утверждения румынская дочерняя компания должна подписать контракты с головным офисом выше определенного порогового значения. В ответ высшие менеджеры Кэмерона – не американцы, а иностранные служащие – одобрили контракты. Они также утвердили две формы предварительной закупки для контракта, что позволило Cameron Romania начать работу до окончательного исполнения контракта.

Согласно OFAC, во время согласования менеджеры Cameron в Хьюстоне имели основания знать, какие услуги они предоставляют в поддержку проектов морской добычи нефти в Арктике. В требованиях Кэмерона Румыния есть ссылки на платформу «Приусломния» на шельфе Коспром-Нефть, и они ясно дали понять, что Россия является целью для арктических продуктов, заявило OFAC.

Cameron International имеет политику соответствия для обеспечения соблюдения санкционных мер, в том числе форму для транзакций с участием России. Однако в этой форме не упоминалось, что санкции будут наложены, если американские менеджеры в Хьюстоне подпишутся на операции иностранных дочерних компаний Камеруна, таких как Камерун Румыния.

В целом, четыре камерунских топ-менеджера – физических лиц из США – один руководитель подразделения, два вице-президента по финансовым вопросам и один старший менеджер – одобрили контракты и формы предварительной покупки. Schlumberger купила Cameron в апреле 2016 г. после одобрения двух сделок и еще трех после приобретений. Позже компания Schlumberger обнаружила очевидное нарушение и сообщила о нем в OFAC. «Однако OFAC оценило, что заявления Кэмерона не были добровольным самовыражением», – говорится в заявлении офиса.

В целом Cameron Romania использовала 111 инструментов E&B на шельфе Госпром-нефти на Прицеломной.

Максимальный штраф за нарушение ограничения составляет примерно 22 миллиона долларов. Оценив серьезность нарушения, OFAC решило урегулировать с Schlumberger минимальный гражданский штраф в размере 1,400,000 долларов.