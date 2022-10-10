Overwatch 2 сильнее, чем считает Blizzard

Скриншот : Близзард Развлечения

После очень трудной недели запуска, Монитор 2 Кажется, что Наконец найди его ноги. Большие проблемы, такие как стабильность сервера, SMS-аутентификацияИ Автоматические покупки скинов Он был улучшен, исправлен или находится в процессе модификации. Тем не менее, есть еще много индивидуальных проблем с Монитор 2 Необработанные символы. Некоторые из них разочарованы. другие очень забавноИ я надеюсь, что метель их не исправит.

Понятно, что Blizzard сосредоточит на этом свои ресурсы. Обработка серьезных ошибок Это затрагивает самый широкий круг игроков. И я бы съел свои ботинки, если бы тестировщики QA уже не обнаружили большинство, если не все, из этих серьезных ошибок перед запуском. Но все же было бы неплохо, если бы Blizzard признали хотя бы некоторые из этих проблем с игровым процессом на Прикрепленная Почта Известные ошибки и проблемы. Поэтому вместо того, чтобы узнать об этом от Blizzard, я нашел ее в социальных сетях. Опередим их.

Наносящий урон Мэй может создать ледяную стену, которую она может использовать, чтобы покрыть или проложить себе путь к более высоким сооружениям. К сожалению, перепрыгивая через эти сооружения в Монитор 2 Я принесу ей резинку. Для тех, кто не в курсе, резинки обозначают задержку, возникающую между игровым сервером и вашим локальным программным обеспечением. Это может создать впечатление, что персонаж мгновенно перемещается из одного места в другое. Заметьте и смотрите Игроки загружены Видео ми телепортация Сразу же над ее ледяной стеной после небольшой задержки. Игроки также обнаружили, что ее стена ведет себя непоследовательно. Это разрешено за пределами поля, и игроки Мэй сообщают, что могут пройти через это.

Поскольку персонаж «Ми» менее известен, Фанаты в обиде из-за нежелания или неспособности Blizzard пересмотреть свои возможности перед запуском. Насекомое было особенно разочаровано, потому что оно было таким старым. Убрана возможность заморозкиЭто было важным аспектом ее стиля игры.

С другой стороны, линии Бастиона проводят много времени в своей жизни. В пределах своей предельной способности он позволяет вам спам-артиллерия По противникам при клике правой кнопкой мыши очень быстро. Вполне вероятно, что в ближайшее время численность будет сокращена. На данный момент домашние линии бастионов по-прежнему смогут терроризировать своих противников.

Были и другие нерешенные проблемы вне игрового процесса. Игроки Ash сообщают, что он имеет Т-образную форму, когда сидит или носить специфическая кожахотя возможно, что Сидит вообще сейчас подслушивает. победа Кэссиди Выглядит гораздо более показательно Когда он крутится в воздухе вместо своего пистолета. Не то, чтобы какие-либо из этих проблем были настолько катастрофическими, как это, наряду с другими общими проблемами и гораздо более редкой игрой в целом (как в счете после матча или количестве карт, которые теперь исчезли), Позволить некоторым игрокам коллировать Монитор 2 Из-за «раннего доступа» или неполного опыта чем ожидалось. Даже мелкие детали, Как и пользовательский интерфейс, он подхвачен, потому что в данный момент он не совсем плавный.. Есть и другие проблемы, такие как исключение игроков из игр или После их игры полностью ломается после достиженийУ вас есть Это продолжается с прошлой недели.

Сидите спокойно: Blizzard, скорее всего, обнаружит ошибки, характерные для персонажей, после того, как вы потушите пожары на уровне сервера или ошибки, которые затрагивают каждого игрока в игре. А пока мы все еще можем смеяться Монитор 2 Игроки полностью уничтожены бесконечными ракетами Bastion.