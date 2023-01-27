Pathaan Rachel Ann Mullins о SRK: «Я не знала, кто он такой» | Болливуд

Голливудская актриса и актриса Рэйчел Энн Маллинз дебютировала в Болливуде с новым фильмом Шахрукх Кхана. патанОднако до работы над фильмом она не знала, кто такой SRK. В эксклюзивном интервью для Hindustan Times Рэйчел рассказывает о начале своего пути в Индии и о своем опыте работы в Патане. (Читайте также: Кассовые сборы Pathaan: самое большое открытие Болливуда, митинг р53 крор)

Рэйчел известна тем, что появляется в таких шоу, как Счастливые концовки И университет. Она также снималась в голливудских фильмах, включая «Соседи» и «Антураж». Она играет русскую шпионку Алису в Патане.

Рэйчел сказала, что ничего не знала о масштабах фильма, когда пришла на борт, и могла только догадываться, когда поняла, что Дипика Падуконе была частью фильма. «Я ничего не знал об этом патан когда я забронировал его. Даже не название, а когда я увидел имя Дипики Падуконе на своих кофрах во время съемок в Yash Raj Studio в Мумбаи. Я знал, что этот фильм будет таким большим. Это невероятно прекрасно».

На вопрос о Шахрукх Кхане она добавила: «Я немного рассержусь из-за этого, но я не знала, кто он такой, пока мы не работали вместе. Один из помощников режиссера объяснил, что это большое дело. хороший день вместе, и, оказывается, у нас один и тот же день рождения».

Вспоминая, как все началось, Рэйчел сказала: «Мой замечательный клиент, Рави Ахуджа, пробовался для меня на эту роль. Я была на Мальдивах, когда мне позвонили и сказали, что я забронировала роль, и сразу же поехали в Мумбаи на примерку костюма».

Она также рассказала об отзывах, которые она получила после выпуска Pathaan: «Я так сильно полюбила его. Наблюдая за реакцией фанатов со всего мира, у меня отвисла челюсть».

Говоря о разнице между голливудскими и болливудскими выступлениями, она сказала, что некоторые вещи очень похожи, добавив: «Производственная ценность и уровень таланта людей — это главное различие между Голливудом и Болливудом. Все в Болливуде могут петь, танцевать и играть одинаково. Это — редкость в Голливуде. В профсоюзном городе Голливуде существует множество законов о труде, но в Болливуде нет таких строгих правил. Современный Болливуд больше похож на старый Голливуд».

«Я понял, что следовать своим инстинктам и менять себя, когда мир меняется, никогда не бывает плохим решением. Я так рад, что отказался прекратить работу, даже когда Голливуд закрылся. Я твердо верю в идею идти туда, где ты есть. относились лучше и хотели бы, чтобы Болливуд действительно принял меня», — сказала она.

Подробно описывая, как произошел для нее переход к индийским развлечениям, Рэйчел сказала: «После того, как я сняла часть своего документального фильма, который я сняла и продюсировала в Индии в 2016 году, я поговорила с агентом на LinkedIn. был очень занят в Голливуде. Однако «когда изоляция от коронавируса привела к краху развлекательного бизнеса в Лос-Анджелесе, я подумал, что пришло время сделать рывок. В разгар изоляции в Индии меня приняли, и я сразу же начал прослушиваться для проектов, день после приземления».

Говоря о своем первом индийском проекте, Рэйчел Энн Маллинз говорит: «Это был первый раз, когда я поехала в Индию для съемок документального фильма, который я продюсировала и режиссировала. Интервью с девушками, живущими в доме пережившего кислотную атаку в Нью-Дели, изменили мою карьеру и мою жизнь. личность».

Изучив модный мерчендайзинг в McKinnely, Рэйчел Энн Маллинз начала свой путь в качестве модели в возрасте двенадцати лет. Помимо Патхана, последнее появление Рэйчел было во втором сезоне «Я умираю здесь», веб-сериале на хинди «Наглость», премьера которого состоялась на SonyLIV. Далее у нее есть фэнтезийный фильм Empire Queen, который готовится к выпуску.