PS5 быстро восстанавливается в Sony Direct – вот где искать дальше

Обновлять: PS5 сейчас недоступна в Sony Direct. Следующее пополнение запасов PS5 ожидается во вторник (время TDB). Дайте нам продолжение Чтобы получить больше предупреждений в реальном времени, посетите магазины ниже.

PS5 сегодня недоступна. Свяжитесь со мной + @techradar во вторник, когда мы ожидаем, что у Sony Direct появится больше. pic.twitter.com/r1zimwGocN12 февраля 2021 г.

Где искать пополнение запасов PS5 в эти выходные

Предыдущая история …

В настоящее время в магазине Sony Direct Store происходит пополнение запасов PS5 в США, в очереди случайным образом выбираются люди, которые хотят купить столь желанную игровую консоль.

По данным пятничной записи в официальном магазине Sony во вторник, это почти наверняка последний за неделю пополнение запасов PS5 для Sony Direct. Мы не видели, чтобы PS5 поступила в продажу за выходные из этого источника.

Версии Disc и Digital PS5 продаются по рекомендованной розничной цене 499 и 399 долларов соответственно по ссылкам выше. Спорим, это ваш последний шанс купить PS5 на этой неделе, и PS5, вероятно, снова появится в продаже во вторник.

Как мы всегда предупреждаем, попадание в очередь на Sony Direct не означает, что вы найдете консоль в наличии. Большинство людей увидят «ожидание более часа» от расчетного времени ожидания. Вот что говорится в сообщении. Для других они увидят очередь только на несколько минут.

Вот еще несколько правил, согласно Sony:

Во-первых, для совершения покупки вам понадобится активная учетная запись PSN.

Во-вторых, у вас будет 10 минут, чтобы купить PS5.

В-третьих, «консоли PS5 доступны уже сейчас, но они не гарантированы, даже если вы находитесь в режиме ожидания», – сообщает Sony.a

Поверьте, мы серьезно относимся к покупке PS5 за десять минут. Убедитесь, что вся ваша информация готова к отправке Купить PS5.