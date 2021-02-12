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PS5 быстро восстанавливается в Sony Direct – вот где искать дальше

13 февраля, 2021
Artem Sokolov

Обновлять: PS5 сейчас недоступна в Sony Direct. Следующее пополнение запасов PS5 ожидается во вторник (время TDB). Дайте нам продолжение Чтобы получить больше предупреждений в реальном времени, посетите магазины ниже.

Где искать пополнение запасов PS5 в эти выходные

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