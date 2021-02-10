PSA: если вы используете Slack на Android, вы должны обновить свой пароль

Вы должны изменить пароль Slack, если используете приложение на Android, согласно электронному письму, отправленному компанией. И опубликовал Полиция Android. По всей видимости, с 21 декабря по 21 января версия Slack для Android будет хранить учетные данные пользователя в виде обычного текста, что теоретически означает, что любые другие приложения на вашем телефоне могут получить к ним доступ.

Если вы установили популярный инструмент связи на свой телефон Android, первое, что вам нужно сделать, это обновить его до последней версии из Play Store, потому что изменение пароля не принесет вам никакой пользы, если вы все еще используете старую версию. . Затем, если вы получили письмо от Slack, вы можете щелкнуть ссылку, чтобы изменить свой пароль. В противном случае вам придется сбросить пароль с настольного компьютера. Использование инструкций Slack.

первый, Войдите в Slack, Затем перейдите в свой профиль, к которому можно получить доступ, щелкнув свое изображение в правом верхнем углу приложения или веб-приложения и щелкнув просмотреть профиль. Затем нажмите кнопку «Еще» и настройте учетную запись. Оттуда вы сможете изменить свой пароль, хотя стоит отметить, что эта опция будет недоступна, если ваша организация использует единый вход.

Конечно, если вы используете свой пароль Slack на других веб-сайтах, вам следует также изменить их пароли (желательно уникальный пароль).