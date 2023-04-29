Нью-Дели: Россия США и многосторонние группы подверглись резкой критике в пятницу ЧетырехместныйЧленом которого является Индия, и АУКУС На встрече министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) здесь меры Китая по сдерживанию.
США и их союзники решительно выступают против создания многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а военно-политические союзы Квад и АУКУС принимают «контрмеры» по мере «интеграции в НАТО», заявил министр обороны РФ Сергей К. Шойгу. . сказал.
«В настоящее время продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона… для сдерживания Китая появляется фронт», — сказал он, добавив, что США и «их помощники» преследуют стратегическую повестку дня, чтобы спровоцировать военный конфликт. . Россия и Китай.
«Конфликт на Украине — наглядная демонстрация этой преступной политики. Ее реальная цель — нанести России стратегическое поражение, угрожать Китаю и установить его монопольное положение в мире», — заявил Шойгу. укрепление стратегического союза Москвы и Пекина на фоне военного конфликта с Китаем в восточном Ладакхе и последствий войны на Украине.
Нью-Дели неоднократно давал понять, что придерживается принципа «стратегической автономии» и что «четверка», в которую входят Индия, США, Австралия и Япония, не является военным блоком или союзом. Однако AUKUS — это явное военное соглашение между США, Великобританией и Австралией, в соответствии с которым Канберра постепенно закупит не менее восьми атомных подводных лодок.
На двусторонней встрече с министром обороны Раджнатхом Сингхом Шойгу подтвердил проверенное временем стратегическое партнерство между двумя странами. По словам Шойгу, несмотря на все внешние вызовы прошлого года, отношения между Индией и Россией не замедлились, а двустороннее сотрудничество развивается более быстрыми темпами в более широком масштабе и в более долгосрочной перспективе.
Индия обратилась к России с просьбой облегчить производство компонентов в Индии для обслуживания систем вооружения российского производства, которые также можно экспортировать в другие страны. По словам одного из официальных лиц, стороны обсудили участие Минобороны России в инициативе «Сделай в Индии» и придание ей дальнейшего импульса.
США и их союзники решительно выступают против создания многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а военно-политические союзы Квад и АУКУС принимают «контрмеры» по мере «интеграции в НАТО», заявил министр обороны РФ Сергей К. Шойгу. . сказал.
«В настоящее время продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона… для сдерживания Китая появляется фронт», — сказал он, добавив, что США и «их помощники» преследуют стратегическую повестку дня, чтобы спровоцировать военный конфликт. . Россия и Китай.
«Конфликт на Украине — наглядная демонстрация этой преступной политики. Ее реальная цель — нанести России стратегическое поражение, угрожать Китаю и установить его монопольное положение в мире», — заявил Шойгу. укрепление стратегического союза Москвы и Пекина на фоне военного конфликта с Китаем в восточном Ладакхе и последствий войны на Украине.
Нью-Дели неоднократно давал понять, что придерживается принципа «стратегической автономии» и что «четверка», в которую входят Индия, США, Австралия и Япония, не является военным блоком или союзом. Однако AUKUS — это явное военное соглашение между США, Великобританией и Австралией, в соответствии с которым Канберра постепенно закупит не менее восьми атомных подводных лодок.
На двусторонней встрече с министром обороны Раджнатхом Сингхом Шойгу подтвердил проверенное временем стратегическое партнерство между двумя странами. По словам Шойгу, несмотря на все внешние вызовы прошлого года, отношения между Индией и Россией не замедлились, а двустороннее сотрудничество развивается более быстрыми темпами в более широком масштабе и в более долгосрочной перспективе.
Индия обратилась к России с просьбой облегчить производство компонентов в Индии для обслуживания систем вооружения российского производства, которые также можно экспортировать в другие страны. По словам одного из официальных лиц, стороны обсудили участие Минобороны России в инициативе «Сделай в Индии» и придание ей дальнейшего импульса.
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