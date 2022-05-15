Random: фанаты Дейзи обеспокоены тем, что Марио Страйкерс бросил ее.

Это была большая неделя для футбольных видеоигр — с Electronic Arts и международным руководящим органом по футболу. ФИФА Заявив, что они пойдут разными путями. Похоже, это не единственная футбольная драма, происходящая прямо сейчас.
Следующий выпуск Нинтендо Марио Страйкерс: Боевая лига Это выглядит круто и все такое, но были высказаны опасения по поводу характера Дейзи. Если вы уже видели список, развернутый до сих пор, вы, возможно, заметили еще Принцесса не появлялась в рекламных материалах… по крайней мере, на данный момент, ну, это заставило некоторых ее поклонников сходить с ума в социальных сетях.
Nintendo поделилась твитом со своим составом, и многие из ответов хотели знать, где находится Дейзи. Они были представлены в двух предыдущих записях, но похоже, что на этот раз Nintendo может смешать вещи с некоторыми другими персонажами.
Как вы можете выше, есть некоторые ах … Страстный Любители ромашки там. Конечно, даже если Дейзи заменят в последней игре Mario Strikers, ее все равно можно будет добавить в более позднем обновлении DLC — подобно тому, как персонажи добавляются в Марио Гольф: Супер Раш.
Текущий состав в Mario Strikers: Battle League включает Марио, Пич, Луиджи, Тоада, Баузера, Розалину, Йоши, Донки Конга, Варио, Валуиджи и Бум-Бум в качестве вратаря. Как вы относитесь к тому, что Дейзи не объединится в Mario Strikers: Battle League? Я думаю, мы увидим ее в какой-то момент? Оставьте свои мысли ниже.
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