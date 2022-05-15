Random: фанаты Дейзи обеспокоены тем, что Марио Страйкерс бросил ее.

Это была большая неделя для футбольных видеоигр — с Electronic Arts и международным руководящим органом по футболу. ФИФА Заявив, что они пойдут разными путями. Похоже, это не единственная футбольная драма, происходящая прямо сейчас.

Следующий выпуск Нинтендо Марио Страйкерс: Боевая лига Это выглядит круто и все такое, но были высказаны опасения по поводу характера Дейзи. Если вы уже видели список, развернутый до сих пор, вы, возможно, заметили еще Принцесса не появлялась в рекламных материалах… по крайней мере, на данный момент, ну, это заставило некоторых ее поклонников сходить с ума в социальных сетях.

Nintendo поделилась твитом со своим составом, и многие из ответов хотели знать, где находится Дейзи. Они были представлены в двух предыдущих записях, но похоже, что на этот раз Nintendo может смешать вещи с некоторыми другими персонажами.

Я буду скучать по своему боссу 🫡 Я все еще думаю, что это будет лучшая спортивная игра на консоли pic.twitter.com/0oFKzpS9Ai— ШантаеФорСмаш (ForShantae) 9 мая 2022 г.

Дейзи в тренде из-за этого твита Nintendo, а также из-за этих комментариевhttps://t.co/lRcn36C0HT— Путь Дракона (Готический Бертрам) 10 мая 2022 г.

Я рад, что я не единственный, кто страстно заботится о Дейзи. @нинтендо Заметьте, если вам все равно, то нам. https://t.co/9SBETPMl0— ШаренаВонАскр (@SharenaVonAskr) 9 мая 2022 г.

Где Дейзи? Я не получу эту игру, пока ты не исправишь это. нерв, который у вас был. Это мое решение. Я не куплюсь, пока не увижу Дейзи. pic.twitter.com/DT7epgTFY2— #DawnOfChromatica (@ParisArtpop22) 10 мая 2022 г.

Ты действительно собираешься оставить Дейзи снаружи, верно? Сделай нам одолжение, Nintendo, удали Toad из игры. Этот маленький грибной парень может пойти куда-нибудь еще. У Дейзи более соревновательный дух, чем у второго футбола.— Daniel328 (@Daniel328DT) 9 мая 2022 г.

Как вы можете выше, есть некоторые ах … Страстный Любители ромашки там. Конечно, даже если Дейзи заменят в последней игре Mario Strikers, ее все равно можно будет добавить в более позднем обновлении DLC — подобно тому, как персонажи добавляются в Марио Гольф: Супер Раш.

Текущий состав в Mario Strikers: Battle League включает Марио, Пич, Луиджи, Тоада, Баузера, Розалину, Йоши, Донки Конга, Варио, Валуиджи и Бум-Бум в качестве вратаря. Как вы относитесь к тому, что Дейзи не объединится в Mario Strikers: Battle League? Я думаю, мы увидим ее в какой-то момент? Оставьте свои мысли ниже.