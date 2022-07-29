Renault повышает ожидания, несмотря на попадание россиян в первом тайме

Как и конкуренты, Renault выигрывает от продажи меньшего количества автомобилей по более высоким ценам, таких как компактный внедорожник Arkana и новый компактный автомобиль Megane.

Renault придерживается своего более раннего прогноза о том, что нехватка чипов сократит производство примерно на 300 000 в этом году.

Продажи автомобилей упали почти на 30 процентов и составили около 1 миллиона в течение первого полугодия из-за упадка в России, которая была вторым по величине рынком сбыта для автопроизводителя, и невозможности производить некоторые автомобили из-за нехватки комплектующих.

Renault повысила прогноз свободного денежного потока от операционной деятельности на этот год до более чем 1,5 млрд евро, что является большим скачком по сравнению с предыдущим «позитивным» прогнозом.

Улучшение маржи французского автопроизводителя на 4,7 процента по-прежнему намного ниже двузначного результата, о котором сообщил в четверг главный европейский конкурент Stellantis за тот же период.

Renault, которая также производит автомобили под брендом Dacia и состоит в альянсе с Nissan, находится на ранних стадиях реструктуризации своей деятельности, чтобы стать конкурентоспособной при переходе на электромобили.

В рамках перехода на электромобили автопроизводитель планирует приобрести бизнес по производству электромобилей и двигателей внутреннего сгорания и пообещал предоставить подробности осенью. Этот шаг направлен на то, чтобы вернуть позиции, утраченные конкурентами Volkswagen и Stellantis.

Bloomberg внес свой вклад в этот отчет