Report сообщает, что в предстоящем Dragon Age теперь будет только один игрок из-за состояния Anthem, что отражает первоначальные планы EA • Eurogamer.net

Долгожданная новая игра Dragon Age от разработчика BioWare теперь считается строго однопользовательской, и EA сосредоточила свои претензии на игре в стиле живого сервиса после успеха Star Wars: The Fallen Order и провала Гимн.

Нравиться Об этом сообщает Джейсон Шрейер из BloombergИсточники, знакомые с этим вопросом, говорят, что следующая игра Dragon Age изначально была спроектирована с тяжелым многопользовательским компонентом.

Сообщается, что проект впервые был разработан в 2015 году, но Bloomberg сообщает, что первоначальное видение было перезапущено EA и BioWare в 2017 году с целью получения дохода в долгосрочной перспективе. Эта перезагрузка, которую некоторые сотрудники предположительно отклонили как “гимн драконам”, как говорят, стала причиной ухода креативного директора Майка Лейдлоу в том же году.

Официальный тизер-трейлер Next Dragon Age.

Однако, по данным Bloomberg, эти планы снова изменились, и теперь EA дала BioWare зеленый свет, чтобы отказаться от многопользовательского компонента Dragon Age и преобразовать его в однопользовательский режим – процесс, который продолжается на протяжении всего турнира. Последние месяцы.

Говорят, что центр EA связан с двумя событиями: приемом BioWare многопользовательского шутера Anthem, который потерпел неудачу при запуске и больше не будет получать долгожданное исправление, начиная со вчерашнего дня, плюс успех Respawn Entertainment Star Wars: The Fallen Order. Последняя игра – Single Player Experience – была хорошо принята после запуска и превзошла ожидания EA по продажам, достигнув более 10 миллионов игроков.

BioWare, которая также работает над новой игрой для Mass Effect, в последние месяцы неуклонно сообщала подробности о грядущей игре Dragon Age, делясь коротким новым тизером в конце прошлого года, а также новостями на веб-сайте в январе. Официального окна для его выпуска пока нет, но ожидается, что он появится где-то после апреля 2022 года.