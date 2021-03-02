Rotterdam Open: побеждают Энди Мюррей и Кэмерон Нури

Предыдущая победа Энди Мюррея на US Open была достигнута, когда он победил японца Ёсихито Нисиока в саге с пятью сетами.

Энди Мюррей говорит, что ему кажется, что он играет ради своей карьеры каждый раз, когда он «выходит на поле» после своей первой с августа победы в обоих матчах.

33-летний британец провел храбрый бой, победив вышедшего на замену голландца Робина Хааса на Rotterdam Open.

Мюррей ранее занимал 123 место после возвращения из тяжелой травмы бедра. Он ушел от него из опасения конца карьеры.

«В некотором смысле это подталкивает, но добавляет немного дополнительного давления», – сказал он.

Мюррей пропустил Открытый чемпионат Австралии в прошлом месяце из-за положительного результата теста на коронавирус Он проиграл по возвращении из ATP Tour. В Монпелье на прошлой неделе.

Трехкратные чемпионы Большого шлема сыграли всего семь матчей в бурном сезоне 2020 года из-за Серия тревожных травм И пандемия коронавируса.

После победы над Хаасом Мюррей сказал: «Каждый раз, когда я проигрываю игру, мне говорят уйти на пенсию, я должен прекратить играть, что я закончил, и мне ничего не остается».

“Есть немного лишних подозрений, вдобавок к этому я играю на металлической борке, а это сложно.

«Сейчас для меня это большой вызов, и я встречусь с ним лицом к лицу, но это непросто».

Мюррей продемонстрировал все свои боевые способности, чтобы попрощаться с Хаасом, занимающим 193 место в мире, с победой 2-6 7-6 (7-2) 6-3 за два с половиной часа.

Мюррей боролся в первом сете, когда Хаас стрелял уверенно и чисто, но шотландец улучшился – помог ему громко приподняться и даже ударил себя по лбу – чтобы переломить ход матча.

Он провел отличную серию, чтобы выиграть вторую игру, а затем, проиграв 3: 0 в сете плей-офф, снова поднял свой уровень, чтобы выиграть шесть игр подряд и одержать победу.

«Я действительно боролся со своей игрой около полутора часов», – сказал Мюррей, получивший приглашение сыграть в Роттердаме.

“Я неправильно рассчитывал мяч, это было так странно, я не совсем знал, что там делать. Затем я нашел способ и, в конце концов, начал играть немного лучше.

«Физическая сторона была положительной, я играл два с половиной часа, и мои бедра чувствовали себя хорошо. Но теннисная команда – в лучшем случае была средней».

Четвертый посевной из России Андре Роблев может стать следующим соперником Мюррея и встретиться во вторник с американцем Маркусом Хироном за право сразиться с британцем во втором раунде.

Ранее в понедельник Кэмерон Нури, третий посев Великобритании, продолжил свой достойный старт в сезоне 2021 года, одержав доминирующую победу в первом раунде над Николаусом Басилашвили из Грузии.

25-летний футболист выиграл первые семь матчей против 40-посеянного Пасилашвили, одержав победу со счетом 6: 0 6: 3 всего за час.

Нури, прошедший квалификацию, сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой или Кареном Хачановым.