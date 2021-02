RTX 3060 – первая видеокарта Nvidia с лентой изменяемого размера.

рисунок : NVidia

Те, кому удалось купить одну из новых Nvidia Видеокарты RTX 3060 вчерашний день Теперь доберитесь до компании l Жду его Поддержка панели с изменяемым размером, Который Пользователи ПК могут включить его на уровне BIOS, чтобы ЦП и ГП могли напрямую взаимодействовать друг с другом. Это большое дело, потому что это место на Помогает повысить частоту кадров в игре.

Поддержка этой функции была реализована вчера с последним обновлением драйвера Nvidia, но она влияет только на RTX 3060 на данный момент. Nvidia сказала Объемная поддержка BAR для остальной части команды Series 30 последует в конце марта.

Однако, как и Память AMD Smart Access (SAM), Это совсем другое Можно сказать, что лента с изменяемым размером, совместимость ограничена конкретными процессорами и материнскими платами. Нет у всех есть RTX 3060 будет Возможность включить эту функцию пока нет.

В настоящее время Nvidia Resizable BAR совместим только с чипсетом AMD 500 и чипсетом AMD 400 на материнских платах с поддержкой процессоров AMD Zen 3 Ryzen серии 5000. Кроме того, вам понадобится процессор AMD Ryzen серии 5000 для использования Resizable BAR с видеокартой Nvidia. В настоящее время он несовместим со старыми процессорами AMD.

Что касается Intel, совместимость включает набор микросхем серии 400, а также все наборы микросхем 11-го поколения, доступные по состоянию на 25 февраля. . Однако, поскольку Nvidia тесно сотрудничает с Intel, чтобы получить его Это в действии, похоже, что Resizable BAR будет работать, когда Intel выпустит процессоры для настольных ПК 11-го поколения и набор микросхем следующего поколения; Nvidia перечисляет устройства Core i9, i7 и i5 11-го поколения как совместимые, а также процессоры Core i9, i7, i5 и i3 10-го поколения.

G / O Media может получать комиссию

Resizable BAR will also be compatible with motherboards from all major manufacturer s, including Asus, ASRock, Colorful, EVGA, Gigabyte, and MSI. Nvidia did not say which ones specifically, but each manufacturer would have more information on their websites. Considering that 400-series chipsets are compatible, all 400-series motherboards should be compatible as well (Z490, H470, B460, and H410), but each manufacturer could decide to only enable it on certain models. Always best to double check!

I wouldn’t hold your breath for Resizable BAR to come to 300-series Intel chipsets anytime soon, either. That chipset, which supports 8th and 9th-gen CPUs, достигнет конца своего жизненного цикла к январю 2022 г.Поэтому Intel, скорее всего, не будет уделять внимание совместимости. Для этого поколения.

Игровые ноутбуки серии RTX 30 также поддерживают панель с изменяемым размером с процессорами Intel и AMD. Опять же, вам нужно будет уточнить у производителя вашего ноутбука, поддерживается ли он конкретной моделью. В MSI GP66 LeopardОн, например, его поддерживает.

Но даже если ваш компьютер очистит все эти поля, вы не увидите увеличения частоты кадров в каждой игре, как в случае с SAM AMD. На данный момент только несколько игр поддерживают Resizable BAR с графическим процессором Nvidia, включая Assassin’s Creed ВалгаллаИ Borderlands 3И Перемещение метро, И Несколько других.

Как всегда, не забудьте обновить драйверы, BIOS и VBIOS, чтобы эта новая функция действительно работала на поддерживаемом ПК.