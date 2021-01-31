Samsung Galaxy S21 + для обзора

Наконец-то мы получили Galaxy S21 +, чтобы завершить линейку Galaxy S21, и начали работу над его обзором. А пока давайте масштабируем его пропорционально его сверстникам.

Прежде чем мы перейдем в сторону, вот небольшая демонстрация отвинчивания корпуса – вы получаете телефон, гаджет с SIM-картой и кабель USB-C – USB-C. Если вам нужно рекомендованное зарядное устройство на 25 Вт, вам нужно будет заплатить за него дополнительно 20 евро.







Что в коробке, а что нет

Galaxy S21 + – вариант среднего размера в серии Galaxy S21. Его экран на 0,5 дюйма больше, чем у Galaxy S21, а его аккумулятор составляет 800 мАч. Мы можем подтвердить, что на данный момент мы видим впечатляющее время автономной работы Galaxy S21 + – например, около 19 часов воспроизведения видео. Это намного больше, чем у Galaxy S21, и даже лучше, чем у Galaxy S21 Ultra с его HD-экраном.

Еще одно важное различие между Galaxy S21 и Galaxy S21 + – это двойное стекло на последнем. Galaxy S21 имеет пластиковую панель, а Galaxy S21 + использует Gorilla Glass Victus на обоих концах – это заметное различие, немного похоже на использование пластиковой сенсорной панели ноутбука и немедленное прикосновение к стеклянной панели.







Samsung Galaxy S21 вместе с Galaxy S21

Когда Plus против Ultra, мы видим менее заметную разницу. Экран Galaxy S21 Ultra всего на 0,1 дюйма больше, но панель изогнута и может работать с разрешением выше 1440p. Панель Ultra также имеет более продвинутую адаптивную частоту обновления, так как она может достигать 120 Гц, но также и до 10 Гц, Galaxy S21 может упасть только до 48 Гц.

Galaxy S21 Ultra также имеет более универсальный набор камер, но Galaxy S21 + должен быть более чем способным сам по себе.







Samsung Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra

Первоначальной реакцией на линейку Samsung Galaxy S этого года было то, что те, кто следит за маленьким или дешевым телефоном, перейдут на Vanilla S21, в то время как те, у кого должно быть все самое лучшее, получат Ultra, а S21 + останется в проигрыше. мужская земля.

Тем не менее, другой способ взглянуть на вещи заключается в том, что Galaxy S21 + на самом деле является наиболее разумным выбором – он дает вам все основные функции, необходимые без больших затрат.

Наш обзор продолжается, и мы должны узнать, какое самое точное описание S21 + на следующей неделе – следите за обновлениями!