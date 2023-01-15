SimCity 4, величайший градостроительный симулятор всех времен, вышел 20 лет назад.

Когда он был выпущен 14 января 2003 г. СимСити 4 У него были свои проблемы. Например, его мегаполисы раскачивались даже на приличных компьютерах, а симуляции дорожного движения казались совершенно не в порядке.

Двадцать лет спустя — благодаря более быстрым компьютерам, дополнению «Час пик» и огромному сообществу моддеров — SimCity 4 стала лучшей игрой SimCity. Если вас интересует симуляция, масштаб, разнообразие и красота городской застройки, это также лучший градостроительный симулятор.





Далекий от фэнтези и средневековых вариантов, шаблон, заданный серией SimCity, остается ожиданием большинства градостроителей. Как глава подающего надежды города, вы можете определить коммерческие, жилые и промышленные районы, разместить удобства и услуги, чтобы удовлетворить жителей, и попытаться сбалансировать бюджет, поскольку ваш город начинает жить своей собственной жизнью. Затем, когда вы строите расползающийся город и становитесь ошеломленным, вы вызываете стихийное (или неестественное) бедствие и начинаете все сначала.

SimCity 4 ничего не изменила в этой формуле, но продолжила ее логическое развитие. Он имеет трехмерную местность и четкие, четкие художественные здания, что является одной из причин, по которой он выглядит так великолепно даже сегодня. Он позволяет строить огромные города, а затем обмениваться ресурсами с соседним городом, который вы построили ранее. У него есть цикл дня и ночи, поэтому вы можете видеть, как ваши небоскребы светятся в темноте. Вы помещаете отдельных симов в свой город — The Sims 1, выпущенный в 2000 году — и затем следите за их жизнями, пока они перемещаются из ваших загрязненных пригородов на свою ужасную работу, а затем уезжают из города или умирают.

Возможно, наиболее важно то, что в SimCity 4 был включен BAT, Building Architect Tool, который позволял моддерам создавать свои собственные здания и размещать их в игре. Пользовательские здания, карты и моды значительно продлили жизнь SimCity 4, и на момент написания статьи в ней было более 21 000 файлов. Доступно на веб-сайте сообщества Simtropolis.в том числе много новых загрузок за последние 24 часа.

Благодаря модам я так уверен, что SimCity 4 — лучший градостроительный симулятор. Точнее, благодаря Network Addon Mod. NAM была запущена в 2004 году для устранения проблем с дорожным движением в SimCity 4, и с момента их последнего обновления в сентябре 2022 года они были расширены за счет включения новых инструментов пользовательского интерфейса, типов дорог и легкорельсового транспорта. и многое другое. Учитывая, что каждый современный градостроитель неизбежно сводится к переделке дорожных сетей и устранению пробок, NAM просто необходим.

Чтобы обратиться к небоскребу в комнате: я люблю Cities: Skylines, и если вы новичок в этом жанре, вам следует начать с молочного коктейля SimCity от Paradox. Если вы играли в Cities: Skylines и вам это надоело, или если вы не хотите получать следующую часть DLC, вам следует перейти на SimCity 4. Издание SimCity 4 Deluxe Edition (включая расширение Rush Hour , также выпущенный в 2003 году) она в Steam И гоп. Поскольку SimCity 2013 года была бомбой, а первоначальная студия Maxis в Эмеривилле закрылась в 2015 году, мы можем больше никогда не увидеть ничего подобного.