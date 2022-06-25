Sony запускает новые кредитные ваучеры PS Store для PS Plus

в начале месяцаСообщалось, что Sony прекратила свое традиционное цифровое производство. PS Плюс ваучеры. Это позволяло вам приобретать членство на один, три или 12 месяцев у сторонних розничных продавцов, которое затем можно было активировать в своей учетной записи, чтобы продлить подписку. Иногда на них будет скидка.

На Официальный сайт PlayStationОн направлял клиентов к нему PS Магазин Кредит, который вы, очевидно, можете использовать для покупки во время подписки. Теперь, когда услуга доступна в Европе, специально для нее было выпущено несколько новых номиналов для пополнения кошелька. Восстановленные слои PS Plus. Крупные британские ритейлеры, такие как магазин для И Амазонка Великобритания Теперь вы можете купить кредит PS Store на 84 фунта стерлингов, что PS Плюс Экстра в течение года.

В США также доступны переименованные варианты. вроде 110 баксов, что является ценой PS Plus Extra и налогом. Мы не уверены, что этот макет так же чист, как и старый вариант, поскольку вы только что купили нужное количество времени подписки и не беспокоитесь о кредите в PS Store, но мы предполагаем, что предлагается три уровня, и это в конечном итоге более управляемым для розничных экранов.

Во всяком случае, сейчас так: купоны Select PS Plus распроданы, но есть дополнительные поставки для переименованного кошелька PS Store.

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