Speedcore представляет легендарный Dodge Charger 1970 года под названием HellRiser

SpeedKore демонстрирует очень впечатляющий Dodge Charger 1970 года, созданный актером и комиком Кевином Хартом. Для тех, кто может не знать, Харт имеет честь разбить предыдущую версию SpeedKore в прошлом. Одна из самых удивительных особенностей Dart Charger 1970 года, которым хвасталась компания, известного как Hellraiser, заключается в том, что он полностью сделан из углеродного волокна.

SpeedKore начал это Эпическая сборка Сканируя весь запас зарядного устройства 1970-х годов и передавая данные сканирования на пятиосевой станок с ЧПУ для создания штампов. Затем были применены формы из углеродного волокна аэрокосмического качества для получения гладкой, прочной поверхности с открытой текстурой углеродного волокна. Роскошные детали кузова из углеродного волокна размещены на специальной шине SpeedKore со встроенным 14-точечным каркасом безопасности.

Под капотом находится массивный двигатель Dodge Box, известный как Hellephant V8, который имеет объем 7,0 литров и настроен на 1000 лошадиных сил и 950 фунт-фут крутящего момента. Коробка передач идет от Challenger Damon и представляет собой восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, установленную в задней части 9-дюймового Ford.

Передняя подвеска – это Corvette шестого поколения, в которую были внесены детали, специально разработанные для увеличения мощности и производительности. Задний конец крепится к раме с помощью четырехстержневой системы и регулируемых амортизаторов. Повсеместно используются огромные тормоза Brembo с шестипоршневыми передними суппортами и четырехпоршневыми задними. Одной из самых крутых частей дизайна является то, что массивный 3,0-литровый нагнетатель прилипает к капоту.

Внутри Hellraiser есть вездесущие спортивные сиденья Recaro, специальные приборы, трехспицевое рулевое колесо и специальная центральная консоль. Хотя в маслкаре 1970-х все детали выглядят как дома, все они совершенно новые. Одна из загадок «Восставшего из ада» – это сколько он стоит. Мы знаем, что один только двигатель стоил 30 тысяч долларов.