Sports Digest: кампания FIFA для всех киосков Чемпионата мира по футболу каждые два года

футбол

Попытка ФИФА получить в декабре разрешение на проведение раз в два года чемпионата мира по футболу была приостановлена ​​в среду, на следующий день после того, как ее босс столкнулся с ожесточенным сопротивлением лидеров европейского футбола.

Вместо этого Джанни Инфантино объявил, что 20 декабря ФИФА проведет удаленный «глобальный саммит», чтобы обсудить будущее международного футбола и «попытаться достичь консенсуса».

Это не привело к созыву дополнительной конференции из 211 ассоциаций-членов, которые могли бы официально проголосовать за проводимый раз в два года чемпионат мира среди мужчин и женщин, в который Инфантино вложил свой политический капитал и ФИФА.

«Очень важно выслушать все законные вопросы … и посмотреть, как мы можем исправить выдвинутые предложения», – сказал Инфантино на пресс-конференции после того, как председательствовал на заседании Управляющего совета ФИФА.

Комментарий Инфантино об изучении «других типов событий, которые мы можем создать» был еще одним намеком на то, что организация дополнительных чемпионатов мира не привела к общему соглашению, к которому они стремились.

К продолжающемуся сопротивлению со стороны УЕФА – включая угрозы бойкотировать будущие финалы чемпионата мира и завуалированные предупреждения некоторых из его членов покинуть ФИФА – в минувшие выходные добавилось редкое заявление Международного олимпийского комитета с открытой критикой олимпийского вида спорта.

МОК заявил, что ФИФА ищет дополнительных доходов, вытесняя другие виды спорта из спортивного календаря, продвигая мужской футбол, который омрачит женский матч и окажет дополнительное давление на благополучие спортсменов.

MLS: Адам Бокса, Карлес Гилл и Густаво По забили после перерыва, что дало «Новой Англии» победу со счетом 3: 2 над «ДК Юнайтед» в Вашингтоне.

«Новая Англия» (21-4-6) продлила свою беспроигрышную серию до восьми игр, одержав свою третью победу подряд над «ДК Юнайтед» (12-13-5) в этом сезоне. С четырьмя играми, остающимися в регулярном сезоне, Revolution отстает на три очка от рекорда за один сезон в 72 очка, установленного LAFC в сезоне 2019 года.

Лига чемпионов: По данным прокуратуры, болельщик «Манчестер Сити» был госпитализирован с серьезными травмами после нападения после матча Лиги чемпионов в Бельгии.

Прокуратура Восточной Фландрии заявила, что 63-летний бельгийский болельщик подвергся нападению во вторник вечером со стороны нескольких человек на парковке станции технического обслуживания. Пятеро подозреваемых были арестованы после инцидента, произошедшего после победы «Манчестер Сити» над «Брюгге» со счетом 5: 1. По результатам предварительного расследования, болельщики были одеты в шарф «Манчестер Сити». Один из подозреваемых взял его у него в магазине при станции и вышел.

«Затем жертва вступила в очную ставку с рядом подозреваемых на стоянке и оказалась на земле после физического нападения», – говорится в заявлении прокуратуры.

City заявила, что работает с полицией Бельгии и Манчестера, чтобы получить дополнительную информацию об инциденте.

• Поздний победный гол Криштиану Роналду стал классической победой «Манчестер Юнайтед».

Отставая 2: 0 в первом тайме дома от «Аталанты», безумный сезон «Юнайтед» под руководством тренера Оле Гуннара Сульшера, казалось, был готов сорваться с рельсов, когда они подошли к концу группы.

Роналду вывел клуб вперед со счетом 3: 2 на 81-й минуте после голов Маркуса Рэшфорда и Гарри Магуайра, одержав вторую победу подряд на «Олд Траффорд» в соревновании.

• “Бавария” обыграла “Бенфику” со счетом 4: 0 с опозданием, в том числе гол Роберта Левандовски после выдающегося сейва Мануэля Нойера.

• Результативная победа “Ювентуса” над петербургским “Зенитом” со счетом 1: 0 благодаря голу Деяна Кулусевского на 86-й минуте.

• Действующий чемпион “Челси” выиграл 4: 0 над “Мальмё”, но проиграл нападающим Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру из-за травм.

• «Зальцбург» был другим лидером группы, победив «Вольфсбург» со счетом 3: 1, забив голы такого молодого нападающего. Австрийские чемпионы преуспевают в спонсорстве, а затем и в торговле.

Молодой нападающий Германии Карим Адейеми забил раньше, чем 21-летний швейцарский нападающий Ноа Окафор забил дважды во втором тайме.

• “Барселона” наконец-то победила киевское “Динамо” со счетом 1: 0, завершив несколько нежелательных исторических полос клуба и сохранив связь в группе, возглавляемой мюнхенской “Баварией”.

• “Вильярреал”, которому Роналду забил гол в добавленное время три недели назад, обыграл “Янг Бойз” 4: 1 и поднял чемпионов Лиги Европы с последнего на второе место в группе.

• В результате ничьей 0: 0 между «Лиллем» и «Севильей» среднее количество голов за игру упало до трех (24 гола за один день) после забитых 35 голов в восьми матчах вторника.

Тренер Лацио Игл комментирует: Тренер Lazio Eagle Хуан Бернабе прокомментировал это после того, как его засняли, отдавая фашистское приветствие перед толпой. Бернаби – сокольничий и тренер талисмана Олимпии Лацио Орла с 2010 года.

Видеоклип, который стал вирусным в социальных сетях, показал, как Бернабеи держит Олимпию и исполняет фашистский салют, скандируя «Дукки, Дуче» вместе с фанатами «Лацио» после победы команды над миланским «Интером» в субботу. «Дуче» – прозвище итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Узнав о существовании видео, на котором Хуан Бернабе (не сотрудник Лацио, а сотрудник офшорной компании) ведет себя, оскорбляя клуб, болельщиков и ценности, к которым стремится сообщество, Лацио сказал в заявление: «Я принял в компанию немедленное отстранение заинтересованного лица от услуги и возможное прекращение. Существующие контракты.

У болельщиков «Лацио» была тяжелая история расизма и фашизма, и клуб давно пытался искоренить эту проблему. В заявлении клуба говорится, что только на прошлой неделе он разослал всем своим поставщикам письмо с напоминанием о своем этическом кодексе.

бейсбол

Главный: Правша “Метса” Карлос Карраско перенес операцию по удалению осколка кости из его локтя, ведущего мяч, и, как ожидается, этой зимой он возобновит бейсбол.

В январе Нью-Йорк приобрел 34-летнего Карраско из Кливленда вместе с Франческо Линдором. Он порвал правое подколенное сухожилие во время весенней тренировки и не участвовал в своем сезоне до 30 июля.

Карраско пошел 1-5 с 6,04 ЭРА в 12 запусках.

хоккей

НХЛ: Эдмонтон Ойлерз поместил вратаря Майка Смита в резерв из-за травмы нижней части тела.

«Ойлерз» вызвали вратаря Стюарта Скиннера из «Бейкерсфилд Кондорс» в Американской хоккейной лиге.

39-летний Смит был травмирован во второй половине матча «Эдмонтон» со счетом 6: 5 над гостевой «Анахайм Дакс» во вторник вечером. Его заменил в сетке Микко Коскинен.

волейбол

Совет по стероидам: Международная федерация волейбола заявила, что российский волейболист, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, согласился на девятимесячный запрет на допинг из-за положительного результата теста, который, казалось, был скрыт восемь лет назад.

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что Дмитрий Мосирский подписал «соглашение об урегулировании дела», приняв запрет и признав, что у него положительный результат на запрещенный стимулятор метилгексанамин на российском соревновании в 2013 году. По правилам, действовавшим в то время, он мог иметь столкнулся с двухлетним запретом. Запрет не действует с апреля и истекает 4 января.

Дело было частью пакета файлов базы данных и образцов, полученных ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории, где ВАДА обнаружило, что результаты тестов часто были поддельными или никогда не попадали в систему.

В беседе с официальным информационным агентством РИА Новости Мосирский сказал, что его результаты теста «были скрыты от меня и WADA». Он сказал, что намеренно не проглотил запрещенное вещество, и сказал, что «очень небольшое» количество лекарства может попасть в его организм через зараженную пищу.

Теннис

Кубок Кремля: Арина Сабаленко впервые сыграла матч с момента выхода в полуфинал US Open и последующего положительного результата теста на коронавирус, победив Аджлу Томлянович 7-6 (2), 4-6, 6-1 и вышла в четвертьфинал. Москва.

Белорус, занявший второе место, попрощавшийся в первом раунде, набрал 10 эйсов, но допустил 30 невынужденных ошибок. Сабаленко не играл с тех пор, как проиграл три сета Лейле Фернандес в полуфинале US Open. Она должна была играть в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, но сказала, что за день до начала игры у нее положительный результат на коронавирус.

Следующая Сабаленко сыграет с Екатериной Александровой, которая обыграла Анилину Калинину 6: 4, 6: 1. Гарбине Мугуруза вышла в четвертьфинал, победив Терезу Мартинкову со счетом 6-4, 4-6, 6-3. В следующий раз она встретится с Аннетт Контавейт или Андреа Петкович.

Олимпиада

Пламя достигает Пекина: Олимпийский факел прибыл в Пекин на фоне призывов зарубежных критиков бойкотировать Зимние игры с 4 по 20 февраля. Секретарь коммунистической партии Пекина Цай Чи, высокопоставленный чиновник китайской столицы, получил факел на церемонии в тщательно охраняемом аэропорту.

Пекин успешно провел летние Олимпийские игры в 2008 году, хотя это мероприятие не смогло создать более открытую политическую и социальную среду в Китае, на которую многие надеялись. Группы активистов сорвали церемонию разведения костра на юге Греции в понедельник, обвинив Международный олимпийский комитет в придании легитимности нарушениям прав человека в Китае. Должностные лица МОК заявили, что они стремятся к дальнейшему развитию конкуренции и что вопросы прав человека не входят в их компетенцию.

Автомобильные гонки

IndyCar: Кристиан Лундгаард покинет европейские гонки и перейдет в IndyCar в следующем сезоне, заняв третье место за Рахалом Леттерманом Lanigan Racing.

Датский гонщик является участником молодежной программы альпийской команды Формулы-1 и дебютировал в IndyCar в августе на трассе Indianapolis Motor Speedway. Он квалифицировался 4-м, провел два раунда и финишировал 12-м, борясь с пищевым отравлением.

Двадцатилетний игрок подписал многолетний контракт на то, чтобы занять 30-е место Honda на постоянной основе. Его товарищами по команде будут Грэм Рахал и Джек Харви, который был выбран на прошлой неделе пилотом для третьей расширенной записи RLL.

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