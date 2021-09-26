Sports Digest: Палоу завершает чемпионат IndyCar

Автомобильные гонки

Алекс Баллоу отправился на свой первый чемпионат IndyCar в воскресенье с легкой езды на Гран-при Лонг-Бич в Калифорнии.

24-летний игрок стал первым испанцем, выигравшим чемпионат IndyCar Championship, и закончил его только во втором сезоне в США, заняв четвертое место на временном стадионе в центре города, который проходит вдоль набережной в Лонг-Бич.

Колтон Герта выиграл гонку на том, что считается его домашним автодромом, одержав вторую победу подряд и третью в сезоне. Джозеф Ньюгарден финишировал вторым, а шестикратный чемпион и обладатель титула Скотт Диксон финишировал третьим, прежде чем передать корону IndyCar своему коллеге Чипу Ганасси.

Формула один: Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком Формулы-1, выигравшим 100 гонок, выиграв Гран-при России в Сочи, Россия, и вернул лидерство в чемпионате Максу Ферстаппену.

Хэмилтон соскользнул на седьмое место, когда загнал в угол в первом повороте, но отбился и обогнал Лэндо Норриса, одержав победу, когда пилот McLaren остался на скользких шинах поздно под дождем и вылетел с трассы.

Хэмилтон превратился из пятиочкового дефицита в двухочковое преимущество над Ферстаппеном, который финишировал вторым после захватывающего толчка последнего на стартовой решетке. Карлос Сайнс финишировал третьим с Ferrari.

Баскетбол

WNBA: Бритни Гренье набрала 23 очка и сделала 16 подборов, а Дайана Таурази набрала шесть очков в дополнительное время, приведя Феникс Меркьюри к победе над Сиэтл Сторм 85-80 во втором раунде игры в Сиэтле.

Торасси, пропустивший последние пять игр из-за травмы левой голеностопного сустава решением игрового времени, поразил 3 указателя, отскочил на шаг назад и сделал поздний штрафной бросок, когда Феникс взял под контроль расширение.

Пятый посевной Меркьюри откроет свой лучший из пяти полуфиналов в засеянном Коннектикуте или вторым номером в Лас-Вегасе во вторник.

НБА: Защитник “Финикс Санз” Девин Букер пропустит начало тренировочного лагеря после внесения его в протоколы НБА по охране здоровья и безопасности.

The Suns заявили, что двукратный участник Матча всех звезд не будет участвовать в медиа-дне в понедельник, и добавили, что у них не будет дальнейших обновлений, пока они не будут готовы к буткемпу.

Букер помог «Санз» выйти в финал НБА в прошлом сезоне, прежде чем проиграть «Милуоки Бакс» в шести играх. Он набирал в среднем 25,6 очка за игру, объединившись с ветераном Крисом Полом, чтобы сформировать один из лучших дворов в лиге.

Букер также входил в состав сборной США, которая этим летом выиграла золото на Олимпийских играх в Токио.

гольф

LPGA: НАСА Хатаока пережило напряженный финиш и одержало одну-две победы над Минджи Ли и Ын Хи Джи на чемпионате Walmart Northwest Arkansas Championship в Роджерсе, штат Арканзас.

Хатаока, 22 года, из Японии, забил на 4 балла меньше 67 и финишировал на уровне 16 лет. Она пробила лунку 18 градусов 5 после того, как попала в грин пополам, сделав 3 фута в качестве бонуса после того, как бросила свой первый бросок на 15 футов от лунки.

колледжи

футбол: Клемсон опустился на 25-е место в опросе Associated Press, пропустив свою 97-недельную серию в топ-10.

«Тигры» проиграли (2: 2) во второй раз в этом сезоне в субботу – они дважды проиграли в овертайме Северной Каролине – и опустились на 16 позиций с девятого места в топ-25 AP, представленном Банком регионов.

Полоса Клемсона в первой десятке была связана с Алабамой на текущий момент самой длинной полосой в студенческом футболе и второй самой длинной полосой в истории опросов AP после «Майами 137» в период с 1985 по 1993 год.

Crimson Tide остался на первом месте с 58 голосами из 62. На втором месте Грузия с оставшимися четырьмя голосами. Орегон остался на третьем месте. Пенсильвания дважды поднималась на четвертое место, Айова заняла пятое место, а Оклахома дважды опустилась на шестое место.

• Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила, что футболист Университета Юты погиб в результате стрельбы на вечеринке рано утром в воскресенье.

Стрельба, в результате которой погиб Аарон Лоу, произошла сразу после полуночи, через несколько часов после того, как Утес обыграл штат Вашингтон со счетом 24-13, и менее чем через год после того, как товарищ по команде Лоу погиб в результате случайной стрельбы.

Полиция сообщила, что еще одна жертва воскресной стрельбы – женщина – была доставлена ​​в больницу в критическом состоянии, и власти ищут подозреваемого.

шоссейные гонки

Берлинский марафон: Гай Адола из Эфиопии одержал победу после того, как его соотечественник Кенениса Бекеле попытался побить мировой рекорд, чему помешала теплая погода и сильное начало гонки.

Адола финишировал за 2 часа 5 минут 45 секунд.

Поздний соперник Бетвелл Эгон из Кении занял второе место со временем 2:06:14, а Бекеле финишировал третьим со временем 2:06:47.

Готитум Гебрислас из Эфиопии выиграла женскую гонку со временем 2:20:09 в своем дебютном матче.

Теннис

Открыть Остраву: Unseeded Анетт Контавейт обошла Марию Саккари с четвертым посевом 6-2 7-5, выиграв турнир в Чехии и завоевав свой третий титул WTA.

Оба игрока держали подачу во втором сете, пока эстонка не повела 40-0 в 12-й игре, прежде чем реализовала свое первое очко в матче победным ударом справа.

Это была ее шестая победа над соперницей из топ-20 в этом году.

Открытый Мозель: Лучший посевной Хуберт Гуркач завоевал свой третий титул в году, победив Пабло Каррено Буста 7-6 (2) 6-3 в Меце, Франция.

Чашка умывальника: Даже без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Новака Джоковича в списке, европейская сборная одержала четвертую подряд победу в Кубке Лавера, сыграв со счетом 14: 1 против сборной мира в Бостоне.

Золотые медалисты Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде из Германии Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев вывели сборную Европы в упор, победив американца Райли Опелку и канадца Дениса Шаповалова со счетом 6: 2, 6-7 (4), 10: 3. В парном разряде откроется игра в воскресенье.

футбол

Англия: «Арсенал» разорвал «Тоттенхэм Хотспур» с тремя голами за первые 34 минуты с победой со счетом 3: 1, которая продлила их восстановление в начале сезона и завершила печальный сентябрь для их соперника из северного Лондона по Премьер-лиге.

Голы Эмиля Смита Роу, Пьера-Эмерика Обамеянга и Букайо Сака завершили третью подряд победу в чемпионате «Арсенала», который проиграл свои первые три игры.

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Тур воскресного колледжа в штате Мэн: хоккей на траве обыграл Стэнфорд и одержал 4-ю победу подряд

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