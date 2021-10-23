Sports Digest: Revolution вырывает щит своих поклонников, когда Sporting KC побеждает Сиэтл

футбол

Джонни Рассел забил гол на 79-й минуте в своей седьмой игре подряд, а гости «Спортинг Канзас-Сити» обыграли «Сиэтл Саундерс» 2: 1.

После поражения Сиэтла революция в Новой Англии (21-4-6) вырвала щит у сторонников. Канзас-Сити (16-7-7) опередил Сиэтла, занявшего первое место (17-7-7), на три очка в Западной конференции.

Рассел забил шесть голов в семи играх за свою карьеру против «Сиэтла», в том числе по одному в каждой из трех игр этого сезона. Он присоединился к «Фанендо Ади» (Портленд в 2016 году) как единственный игрок, забивший в трех разных играх против «Сиэтла» в регулярном сезоне.

Канзас-Сити, проигравший Ванкуверу в их последней игре, не проигрывает подряд игр с сентября 2020 года. Сиэтл, который в сентябре завершил три игры подряд против Спортинга Канзас, не обыграл Спортинг несколько раз за сезон с 2011 года.

премьер ЛигаФил Фоден провел блестящую первую половину в матче с «Манчестер Сити» со счетом 4: 1 над «Брайтоном».

• Удар Каллума Уилсона над головой спас «Ньюкасл» вничью 1: 1 в «Кристал Пэлас», но клуб, который теперь принадлежит Саудовской Аравии, проиграл в Премьер-лиге после девяти игр в этом сезоне.

• «Челси» разгромил «Норвич», занявший последнее место, 7: 0, Мейсон Маунт сделал хет-трик, а другие голы разлетелись по команде в отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера из-за травм.

горные лыжи

Чемпионат мира по футболу среди женщин: Микаэла Шиффрин выиграла первый женский гигантский слалом в Зельдене, Австрия, опередив чемпионку мира Лару Гут Бахрами в упорной битве за свою 70-ю победу в карьере.

Трехкратная абсолютная чемпионка Америки .02 уступила Готту Бахрами после первого матча, но во втором тайме забила еще один чистый результат и обыграла своего швейцарского соперника со счетом 0,44.

гольф

Тур PGA: Чемпион Masters Хидеки Мацуяма сохранил лидерство с одним ударом в Zuzu на PGA Tour в Тибе, Япония, после 2-мес. 68, который включал пугало на последней лунке, что сделало все интереснее в финальном раунде.

Мацуяма был задержан из-за удара после первого раунда, и он вел одну за другой, и общее количество лунок на 54 лунки из 10 до 200 в загородном клубе Нарашино составило 70-70, 7041 ярд.

Европейский тур: Джефф Винтер вернул лидерство на Mallorca Open, опередив его на 8 игроков до 62 лет в Санта-Понсе, Испания.

Датчанин опережает испанца Хорхе Кампелло, вышедшего в 64-й третий раунд.

Чемпионы: Стив Флейш-Берд возглавляет 18-ю лунку, отставая на 5 до 67, и одним ударом опережает Бернхарда Лангера и Стивена Алкера на Dominion Energy Charity Classic в Ричмонде, штат Вирджиния, первом этапе плей-офф трех чемпионов PGA Tour.

Теннис

Кубок Кремля: Анетт Контавейт встретится с Екатериной Александровой в финале в Москве после того, как Мария Саккари завершила свой полуфинальный матч с Александровой. Контавейт попытается завоевать третий титул в течение нескольких месяцев после победы над Маркетой Вондросовой 6: 3, 6: 4 в другом полуфинальном матче.

В мужском турнире Аслан Карацев обыграл россиянина Карена Хачанова 7: 6 (7) 6: 1 и встретится с двукратным обладателем Кубка Кремля Марином Чиличем.

– Отчет персонала и служба новостей

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