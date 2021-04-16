Square Enix заявляет, что не продается, и разжигает слухи о поглощении

Обновлять: Square Enix отреагировала на отчет Bloomberg Japan, отклонив заявления о том, что его можно купить.

По-новому утверждение Обнародованная для прессы, Square Enix объясняет, что не рассматривает возможность продажи компании и не получала никаких предложений. Вы можете прочитать полное заявление ниже.

«Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что многие покупатели проявляют интерес к покупке Square Enix. Однако этот отчет не основан на каких-либо заявлениях, сделанных SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. Мы не рассматриваем возможность продажи компании или какой-либо части ее бизнеса, и мы не получали никаких предложений от третьих лиц о приобретении компании или какой-либо части ее бизнеса ».

Хотя идея Square Enix, поддерживаемая игровым гигантом, поначалу может показаться захватывающей, скорее всего, будет лучше, если она останется независимой. Теперь, когда Microsoft поглощает Bethesda, перспектива появления новых игр от студии на Switch и PlayStation невелика. Вы становитесь менее вероятными изо дня в день; Если студия останется независимой, будет гораздо больше шансов, что все игроки, независимо от их домашних систем, смогут наслаждаться новыми релизами.

Исходная статья (пятница, 16 апреля 2021 г., 03:15 мск): Square Enix, возможно, вы недавно стали известны выпуском таких игр, как Мстители МарвелИ Балан Чудо-мир И OutridersСообщается, что он привлек внимание многих покупателей.

Эта информация поступает с платформы финансовых новостей. CTFN В отчете Bloomberg Japan говорится, что несколько потенциальных покупателей проявили интерес к японской игровой компании. Все, по словам двух банкиров со ссылкой на CTFN, «в курсе».

Неясно, были ли эти покупатели заинтересованы в игровом подразделении Square Enix или в покупке компании в целом.

Держитесь, похоже, многие вечеринки сосредоточены на покупке Square Enix https://t.co/igmPhoJWpw– Шон Масгрейв (@ShaunMusgrave) 16 апреля 2021 г.

Некоторые отраслевые аналитики высказывают свои собственные идеи и теории, предполагая, что это может ничего не значить:

FWIW – Думаю, банкиры пытаются наладить бизнес, Сток оказался под давлением из-за провала Мстителей. Несомненно, у нее отличный IP-адрес, но у нее уже есть коммерческие соглашения с Sony и Tencent … https://t.co/IyS7qCKeVpДэвид Гибсон (@gibbogame) 16 апреля 2021 г.

Следует отметить, что игровые компании часто обсуждают слияния и поглощения. Это не значит, что что-то происходит на самом деле.Дэниел Ахмед (@ZHugeEX) 16 апреля 2021 г.

Почти каждый крупный издатель постоянно оценивает потенциальные приобретения, слияния и партнерства. Каждый год я составлял десятки списков и сценариев доходов. Иногда что-то случается, а часто – нет. Мое плечо дрожало.Мэтт Пескателла (@ Matt Pescatella) 16 апреля 2021 г.

Если мы слышали что-нибудь еще об этой истории, мы обязательно сообщим вам.