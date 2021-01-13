Star Wars Jedi: Fallen Order получит крупное обновление следующего поколения на PS5 и Xbox Series X

Звездные войны Джедаи: Павший Орден Во вторник я получил крупное обновление, которое увеличивает частоту кадров и разрешение за счет обратной совместимости на PlayStation 5 и Xbox Series X. Пресс-релиз Electronic Arts.

Сегодняшнее обновление включает в себя следующие обновления консоли:

Xbox S

Частота кадров увеличена до 60 кадров в секунду (с 45 кадров в секунду)

Режим производительности Xbox Series X.

Частота кадров увеличена до 60 кадров в секунду

Добавлено динамическое разрешение в диапазоне 1080p до 1440p

Обычный режим Xbox Series X (режим без производительности)

Постобработка увеличена до 4K

Динамическое разрешение в диапазоне от 1512p до 2160p

PlayStation 5

Частота кадров увеличена до 60 кадров в секунду (с 45 кадров в секунду)

Постобработка увеличена до 1440 пикселей

Динамическое разрешение отключено, и игра отображается с разрешением 1200 пикселей (выше 810-1080 пикселей).

Разработано Respawn Entertainment (Падение ТитанаИ Apex Legends), Падшая система Это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит в первые дни существования империи. Был издан Приказ 66, призывавший к убийству всех живых джедаев в галактике. Игроки играют выжившего Кэла Систеса, который должен изучить военные методы управления собой в борьбе с фашизмом. Игра имела решающее значение, как и коммерческий успех, так как было продано гораздо больше единиц, чем ожидалось.