Super Smash Bros. Ultimate Leaker показывает, почему мы не увидели столь необходимого персонажа из DLC

а Super Smash Bros. Окончательный Утечка показала, почему мы не видели, чтобы один из самых желанных персонажей DLC появился на Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Прежде всего Super Smash Bros. Окончательный Раскрывая персонажа из DLC, некоторые имена начинают появляться в Твиттере и набирать популярность, например, Сора из Kingdom Hearts И Crash Bandicoot. Среди этих разыскиваемых персонажей Гено, один из главных героев фильма. Супер Марио Ролевая игра: Легенда о семи звездах.

Обычно – если вас не зовут Валуиджи – быть разыскиваемым персонажем Nintendo достаточно, чтобы получить Super Smash Bros.. Но для Джино этого было мало. И, согласно утечке, причин тому несколько.

Выступая на японском форуме 5 Д.Анонимная утечка – кто получил доверие благодаря «утечке» Стива Мэн Крафт И чемпион Приключение дракона До того, как об этом было объявлено, утверждалось, что Nintendo в целом была сбита с толку из-за спроса на персонажа.

В деталях утечка утверждает, что Nintendo слышала фанатов громко и ясно, но смущена, потому что, похоже, поддержка римейка неоправданно высока. Супер Марио Ролевая игра: Легенда о семи звездах Или продолжить. Конечно, проверка температуры Nintendo может быть неправильной, в зависимости от того, кого вы спрашиваете, но это то, что говорит утечка, является спорным вопросом для Nintendo, когда дело доходит до установки Geno в Super Smash Bros. Окончательный.

Продолжая, Nintendo, похоже, боится стать персонажами Nintendo. Разбивая Персонажи, или, другими словами, персонажи, известные просто потому, что они существуют. Разбивая. Если это правда, это почти означает, что мы даже не увидим дополнения Geno. Супер Марио РПГ Он возрождается в большой войне, что на данный момент кажется маловероятным.

При этом, как всегда, относитесь ко всему здесь с недоверием. Здесь не только нет ничего официального, но даже если все на 100% правильно, это также может быть изменено.

Super Smash Bros. Окончательный Доступно только на Nintendo Switch и Nintendo Switch. Чтобы узнать больше о самом продаваемом и признанном критиками боевике платформы 2018 года, включая последние новости, слухи и утечки, нажмите Вот Или просмотрите соответствующие ссылки ниже: