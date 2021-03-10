Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA), (NET) – Заводы и склады Tesla, пострадавшие от массового взлома камер видеонаблюдения: отчет

Корпорация Тесла (NASDAQ: TSLA) была среди нескольких компаний, пострадавших от массового взлома камеры видеонаблюдения, когда хакеры получили доступ к видеозаписям в реальном времени с заводов и складов производителя электромобилей Bloomberg. упомянул Вторник.

что случилось: Согласно отчету, группа хакеров взломала данные камеры видеонаблюдения, собранные Verkada Inc. , Стартап в Кремниевой долине, продающий веб-системы видеонаблюдения.

Хакеры утверждали, что у них есть доступ к 150 000 камер наблюдения в компаниях, тюрьмах, школах, полицейских участках и школах. В некоторых камерах, в том числе в больницах, используется технология распознавания лиц.

Нарушение данных Tesla и Cloudflare: По сообщениям, хакеры заявили, что получили доступ к 222 камерам на фабриках и складах Tesla, а также смогли просмотреть кадры со склада компании, возглавляемой Илоном Маском в Шанхае, на которых видны рабочие на сборочной линии.

Еще одна крупная компания, кадры которой были раскрыты при утечке данных Корпорация Cloudflare (NYSE: NET), поскольку хакеры получили доступ к офисам поставщика программного обеспечения в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Остине и Лондоне. Хакеры также заявили, что смогли просмотреть видео из офисов Verkada сами и получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.

Один из хакеров, Телли Коттман, сказал Bloomberg, что он был частью международной хакерской группы, которая внедрила утечку данных, чтобы показать, насколько легко можно взломать системы и «насколько широки масштабы нашего наблюдения».

почему это имеет значение: Утечка данных показывает, что компаниям необходимо принимать более эффективные меры для борьбы с угрозой кибератак, усилившейся на фоне пандемии. Это также показывает, как хакеры могут брать данные у компаний, в том числе у Tesla, в заложники для выкупа.

Несколько месяцев назад Tesla подверглась атаке программ-вымогателей. В августе прошлого года сообщалось, что гражданин России Игорь Игоревич Крюшиков предложил неназванному сотруднику Tesla, уроженцу России, 1 миллион долларов наличными или Биткойн (CRYPTO: BTC) в обмен на внедрение вредоносного ПО в систему Tesla, которое позволит хакерам занять службу информационной безопасности автопроизводителя. Позже он был арестован по делу.

Движение цен: Акции Tesla закрылись с повышением на 19,6% до 673,54 доллара во вторник и почти на 2,3% после закрытия торгов. Cloudflare закрылся с повышением на 12,4% до 69,43 доллара и прибавил 1,5% во внерабочее время.

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