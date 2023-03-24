The Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One и ПК, позже на Switch.

Властелин колец: Голлум PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК будут запущены через пар И Магазин эпических игр Об этом 25 мая сообщили издательства Nacon и Daedalic Entertainment. Версия Switch появится позже в 2023 году.

Новый геймплей покажут во время специального шоу Сегодня в 10:30 по тихоокеанскому времени / 13:30 по восточному времени на твиче (Дедал РазвлеченияИ Накун).

Вот обзор игры от Nacon и Daedlic Entertainment:

На основе возлюбленной Властелин колец Трилогия Дж. Р. Р. Толкиена, фэнтезийная игра, отправляет игроков в эпическое путешествие по Средиземью, где главную роль играет один из самых привлекательных персонажей Lore: Смеагол — *Голлум, Голлум*. Властелин колец: Голлум Это сюжетное приключение. Отправляйтесь в опасное путешествие в роли Голлума, выслеживая единственное, что вам дорого. Поднимайтесь, прыгайте и пробирайтесь сквозь опасности или к полезным местам. Голлум ловкий и хитрый, и его раздирает раздвоение личности. Вам решать, поддаться ли темной стороне Голлума или довериться нежному намеку Смеагола. Совместное издание Daedalic Entertainment и Nacon, Властелин колец: Голлум Разработано небольшой командой увлеченных толкиенистов из Daedalic Entertainment в сотрудничестве с Middle-earth Enterprises.

Обновление 14:00: Посмотрите полную демонстрацию геймплея ниже.