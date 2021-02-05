Toshiba выпускает сильноточные фотоэлектрические устройства 100 В для промышленного оборудования

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Поскольку максимальная рабочая температура составляет 110 ℃, легко получить расчетный температурный запас для оборудования.
Приложения
– Промышленное оборудование (программируемые логические контроллеры, различные интерфейсы ввода / вывода и управление различными датчиками и т. Д.)
Системы автоматизации зданий (HVAC, термостаты и т. Д.)
– Замена механических реле (система переменного тока от 24 до 48 В, система постоянного тока от 24 до 100 В)
особенности
– Максимальный ток на корпусе: iНа= 2 а, яна странице= 6А (импульс)
– Номинальное напряжение выходных клемм вне корпуса: Ввыключать= 100 вольт
– Высокая рабочая температура: T.Убер Максимум = 110 ℃
Пакет общего назначения DIP4 доступен с опцией Gull Suite (SMT)
Основная спецификация
|
(Если не указано иное, Tа= 25 ℃)
|
количество штук
|
По рукам
|
DIP4
|
Абсолютные максимальные значения
|
Выходное напряжение на клеммах вне состояния В.выключать (Пятый)
|
100
|
О текущем состоянии яНа а)
|
2.0
|
Ток в состоянии (импульс) iна странице а)
|
6.0
|
Рабочая температура TУбер (℃)
|
От -40 до
|
Электрические муфты
|
Текущий светодиодный триггер IFT Макс (мА)
|
3
|
Устойчивость к состоянию RНа Тип. (М)
|
110
|
Устойчивость к состоянию RНа Макс (м Ом)
|
200
|
Электрические свойства
|
Выходная мощность cвыключать Тип (пФ)
|
300
|
Переключить свойства
|
Время работы tНа Макс (мс)
|
3
|
Время остановки tвыключать Макс (мс)
|
0,5
|
Проверка образца и наличие
Заметно:
[1] Среди заполненных изображений DIP4 по состоянию на 4 февраля 2021 г., опрос Toshiba.
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TLP241B
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP241B
Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше о линейке оптических устройств Toshiba.
Фотореле (выход MOSFET)
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html
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TLP241B
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP241B.html
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