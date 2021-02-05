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Toshiba выпускает сильноточные фотоэлектрические устройства 100 В для промышленного оборудования

5 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Поскольку максимальная рабочая температура составляет 110 ℃, легко получить расчетный температурный запас для оборудования.

Приложения

– Промышленное оборудование (программируемые логические контроллеры, различные интерфейсы ввода / вывода и управление различными датчиками и т. Д.)
Системы автоматизации зданий (HVAC, термостаты и т. Д.)
– Замена механических реле (система переменного тока от 24 до 48 В, система постоянного тока от 24 до 100 В)

особенности

– Максимальный ток на корпусе: iНа= 2 а, яна странице= 6А (импульс)
– Номинальное напряжение выходных клемм вне корпуса: Ввыключать= 100 вольт
– Высокая рабочая температура: T.Убер Максимум = 110 ℃
Пакет общего назначения DIP4 доступен с опцией Gull Suite (SMT)

Основная спецификация

(Если не указано иное, Tа= 25 ℃)

количество штук

TLP241B

По рукам

DIP4

Абсолютные максимальные значения

Выходное напряжение на клеммах вне состояния В.выключать (Пятый)

100

О текущем состоянии яНа а)

2.0

Ток в состоянии (импульс) iна странице а)

6.0

Рабочая температура TУбер (℃)

От -40 до
110

Электрические муфты
особенности

Текущий светодиодный триггер IFT Макс (мА)

3

Устойчивость к состоянию RНа Тип. (М)

110

Устойчивость к состоянию RНа Макс (м Ом)

200

Электрические свойства

Выходная мощность cвыключать Тип (пФ)

300

Переключить свойства

Время работы tНа Макс (мс)

3

Время остановки tвыключать Макс (мс)

0,5

Проверка образца и наличие

Покупка в Интернете

Заметно:
[1] Среди заполненных изображений DIP4 по состоянию на 4 февраля 2021 г., опрос Toshiba.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше.
TLP241B
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP241B

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше о линейке оптических устройств Toshiba.
Фотореле (выход MOSFET)
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html

Чтобы проверить наличие новых продуктов у онлайн-дистрибьюторов, посетите:
TLP241B
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP241B.html

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Запросы клиентов:
Отдел продаж и маркетинга оптической электроники.
Тел: + 81-3-3457-3431
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

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