Toshiba выпускает сильноточные фотоэлектрические устройства 100 В для промышленного оборудования

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Поскольку максимальная рабочая температура составляет 110 ℃, легко получить расчетный температурный запас для оборудования.

Приложения

– Промышленное оборудование (программируемые логические контроллеры, различные интерфейсы ввода / вывода и управление различными датчиками и т. Д.)

Системы автоматизации зданий (HVAC, термостаты и т. Д.)

– Замена механических реле (система переменного тока от 24 до 48 В, система постоянного тока от 24 до 100 В)

особенности

– Максимальный ток на корпусе: i На = 2 а, я на странице = 6А (импульс)

– Номинальное напряжение выходных клемм вне корпуса: В выключать = 100 вольт

– Высокая рабочая температура: T. Убер Максимум = 110 ℃

Пакет общего назначения DIP4 доступен с опцией Gull Suite (SMT)

Основная спецификация

(Если не указано иное, T а = 25 ℃) количество штук TLP241B По рукам DIP4 Абсолютные максимальные значения Выходное напряжение на клеммах вне состояния В. выключать (Пятый) 100 О текущем состоянии я На а) 2.0 Ток в состоянии (импульс) i на странице а) 6.0 Рабочая температура T Убер (℃) От -40 до

110 Электрические муфты

особенности Текущий светодиодный триггер I FT Макс (мА) 3 Устойчивость к состоянию R На Тип. (М) 110 Устойчивость к состоянию R На Макс (м Ом) 200 Электрические свойства Выходная мощность c выключать Тип (пФ) 300 Переключить свойства Время работы t На Макс (мс) 3 Время остановки t выключать Макс (мс) 0,5 Проверка образца и наличие Покупка в Интернете

Заметно:

[1] Среди заполненных изображений DIP4 по состоянию на 4 февраля 2021 г., опрос Toshiba.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше.

TLP241B

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP241B

Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше о линейке оптических устройств Toshiba.

Фотореле (выход MOSFET)

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html

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TLP241B

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP241B.html

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