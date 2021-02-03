Uber Eats, Chipotle Rise – коммерческий новичок в Суперкубке

В матче на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе, штат Флорида, заполненном 30-процентной вместимостью, будет играть обладатель титула Патрик Махоумс из Kansas City Chiefs против Тома Брэди, который играет в 10-м Суперкубке, на этот раз с новой звездой из Tampa Bay Buccaneers. . Хотя Тампа и Канзас-Сити являются телевизионными рынками среднего размера, а рейтинги НФЛ упали в этом сезоне, некоторые руководители телевидения ожидают, что громкий матч квотербека привлечет 100 миллионов или больше зрителей. В прошлом году матч посмотрели 99,9 миллиона человек.

Fox, которая транслировала конкурс 2020 года, продала все свое рекламное пространство Суперкубку перед Днем Благодарения в 2019 году и получила 448,7 миллиона долларов дохода от рекламы в игровом времени – рекорд, по данным исследовательской компании Kantar. В этом году продажи были медленнее, и до прошлой недели CBS не заполнила почти 70 мест.

Интерес, вызванный рекламой Суперкубка, выходит за рамки игры. Джона Бергер, профессор маркетинга в Уортонской школе Пенсильванского университета, сказал, что количество людей, которые могут видеть рекламу в социальных сетях, может быть вдвое больше, чем во время трансляции. Бренды также надеются, что их реклама будет достаточно яркой или интересной, чтобы вызвать разговор после финального свистка.

«Но волновой эффект, на который полагаются многие бренды, в этом году не будет таким большим», – сказал Бергер. «В понедельник утром в офисе будет меньше людей разговаривать, потому что их не будет в офисе».

В наши дни для многих компаний реклама – это лишь часть маркетинга Суперкубка. План Verizon включает спонсирование игровых сессий на Twitch, виртуальном стадионе под брендом Verizon для онлайн-видеоигры Fortnite, а также живом концерте после игры с участием Алисии Киз и Майли Сайрус. Диего Скотти, директор по маркетингу Verizon, сказал, что традиционная телевизионная реклама компании «была самым простым делом».

Мэтт Мэннинг, генеральный директор MKTG, сказал, что Суперкубок был «наиболее вероятным событием встречи» рекламной индустрии в течение обычного года, добавив, что у его коллег часто возникали проблемы с бронированием номера в отеле в 20 милях от стадиона. Он сказал, что не поедет в этом году из-за эпидемии.

Это будет первый раз за 15 лет, когда управляющий директор Optimum Sports Джереми Карри не приедет на матч. Он сказал, что его компания, подразделение спортивного маркетинга рекламной компании Omnicom Media Group, обслуживает до 20 процентов рекламодателей Суперкубка. Даже находясь на некотором удалении от поля, он рассчитывает понервничать в воскресенье.

«Это не похоже ни на что другое», – сказал мистер Кэри. «Когда вы смотрите на самые успешные шоу, ничто не может сравниться с ними. С ними возникает нервная напряженность – но если бы у вас не было этого как у маркетолога Суперкубка, я бы поставил под сомнение вашу человечность».

Джон Коблин Участвуйте в отчетности.