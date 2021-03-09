Unreal Engine Evolution (1996-2021)

На протяжении всей своей истории Unreal Engine зарекомендовал себя как один из самых популярных инструментов разработки в игровой индустрии. С первых дней своего существования в середине 1990-х годов и до стабильной работы в качестве движка для создания игр и фильмов Unreal Engine уже почти три десятилетия запускает многие из своих самых знаковых видеоигр, в том числе Gears of War, BioShock и Fortnite.

В этом видео мы рассмотрим эволюцию технологии Epic Games. Начиная с демонстрации технологии Unreal Engine в 1996 году, мы рассмотрим, как ранняя технология Epic Games произвела революцию в 3D-рендеринге окружающей среды. Затем мы переходим к тому, как Unreal Engine 2 продвигает вещи, добавляя улучшенное освещение, детализированную анимацию персонажей и большее ощущение глубины в трехмерных пространствах. Оттуда видео продолжается, от Unreal Engine 3 до наших дней, поскольку мы все еще ждем следующего выпуска Unreal Engine 5, который добавляет более реалистичные визуальные эффекты и освещение.