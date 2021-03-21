Tech

Valve отказывается продавать Super Seducer 3 от FMV

21 марта, 2021
Artem Sokolov

Valve отказалась размещать Super Seducer 3 в своем магазине для ПК Steam.

Полноценная игра была удалена из Steam, потому что магазин «не доставляет сексуально откровенные изображения реальных людей» и считает, что текущий игровой дизайн молодого художника противоречит этим правилам.

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