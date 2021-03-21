Valve отказывается продавать Super Seducer 3 от FMV

Valve отказалась размещать Super Seducer 3 в своем магазине для ПК Steam.

Полноценная игра была удалена из Steam, потому что магазин «не доставляет сексуально откровенные изображения реальных людей» и считает, что текущий игровой дизайн молодого художника противоречит этим правилам.

Хотя Valve разрешает продавать ряд игр откровенно сексуального характера в Steam, проблема здесь, похоже, в том, что это видео является полноэкранным видео, что нарушает Условия использования Steam.

«Мы закончили рассмотрение вашей последней сборки и не сможем выпустить Super Seducer 3 в Steam», – сообщил Valve разработчику по электронной почте (спасибо, компьютерные игры ).

«После отправки множества продуктов и обзоров продуктов мы чувствуем, что зашли в тупик, поэтому это решение является окончательным. У нас нет никаких дополнительных комментариев или деталей, которыми мы могли бы поделиться, кроме тех, которые мы предоставили в предыдущих беседах».

Steam заблокирован, а Super Seducer 3 удален из магазина. Его никак не отпустят. Наша страница и 61 700 списков желаний исчезли. Перед этим мне сказали ожидать либо «одобрения, либо замечаний». Мы снова и снова говорили, что сделаем все, что им нужно pic.twitter.com/hVuDcvzL2n20 марта 2021 г. Узнать больше

Разработчик Ричард Ла Руина написал в Твиттере, включая скриншоты предполагаемой переписки: «Steam заблокирован, а Super Seducer 3 удален из магазина. Они не позволят запускать его каким-либо образом». Наша страница и 61 700 списков желаний исчезли.

«До этого они сказали мне, что я ожидаю либо одобрения, либо комментариев. Мы снова и снова говорили, что сделаем все, что им нужно».

Ла Ровена, как сообщается, сказал Valve, что он «готов ввести в игру нож мясника и потребуются недели, чтобы внести всевозможные изменения», и выразил удивление, что обсуждение закончилось удалением из магазина.

Похоже, что это решение не повлияло на продажу двух предыдущих частей серии Super Seducer, поскольку они все еще продаются в хозяйственном магазине.