Viasat ищет замену Ariane 6 для запуска третьего спутника ViaSat 3 — Spaceflight Now

Накануне запуска первого онлайн-спутника ViaSat 3 на ракете SpaceX компания Viasat заявила, что осуществила запуск аналогичного космического корабля с долгожданной европейской ракеты Ariane 6 и рассматривает предложения от других ракетных компаний.

Это решение означает, что контракт на запуск готов для приобретения ViaSat 3, последнего из группы из трех спутников, которые Viasat развертывает для обеспечения глобальной широкополосной связи из космоса.

В 2018 году Viasat объявила, что выбрала SpaceX, United Launch Alliance и Arianespace для запуска одного спутника ViaSat 3, заключив контракты на запуск с тремя лидерами отрасли.

SpaceX собирается запустить свой первый спутник ViaSat 3 на ракете Falcon Heavy уже в воскресенье вечером из Космического центра Кеннеди после серии задержек в течение апреля из-за технических проблем и проблем с погодой. Второй спутник ViaSat 3 по-прежнему зарезервирован для запуска на ракете ULA Atlas 5 в конце 2023 или начале 2024 года.

Первые два спутника ViaSat 3 будут предоставлять интернет-услуги в Северной и Южной Америке и регионе EMEA.

Но спутник ViaSat 3, предназначенный для обслуживания Азиатско-Тихоокеанского региона и названный ViaSat 3 APAC, больше не будет запускаться на ракете Ariane 6 компании Arianespace, по словам Дэйва Райана, президента космических и коммерческих сетей Viasat.

Первый испытательный полет ракеты Ariane 6, которая разрабатывается Европейским космическим агентством и группой Ariane для замены основы Ariane 5, теперь запланирован не позднее конца этого года после нескольких лет задержек. По словам Райана, как только Ariane 6 будет запущена, полезные грузы от европейских правительств и Европейского космического агентства станут первыми, кто отправит в эксплуатацию оперативные миссии Ariane 6.

Некоторые из этих спутников были запущены российскими ракетами «Союз» после вторжения России в Украину.

«К сожалению, нам пришлось сменить Ariane, потому что у них были трудности с подготовкой Ariane 6 к запуску, а во-вторых, когда началась война, некоторые запуски, за которые они отвечали, пришлось перенести на российские стартовые площадки», — сказал Райан в интервью. интервью с CBS News.

«Мы получили это позже в классе», — сказал Райан. «Уже так поздно, что нам пришлось выставить этот третий спутник на торги, и мы сейчас оцениваем предложения».

Viasat со штаб-квартирой в Карлсбаде, штат Калифорния, развертывает созвездие ViaSat 3 из трех спутников на геосинхронной орбите, чтобы расширить охват потребительских интернет-услуг с Америки на глобальные рынки. Каждый спутник Boeing ViaSat 3 имеет стартовую массу более 6 метрических тонн (более 13 000 фунтов) и несет полезную нагрузку связи в диапазоне Ka, разработанную Viasat.

Большой вес спутников ViaSat 3 и то, что Viasat предпочитает размещать спутники близко к их конечной рабочей высоте, вероятно, означает, что компания будет рассматривать только самые мощные коммерческие ракеты, доступные для миссии ViaSat 3 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Последний запуск Ariane 5 запланирован на июнь, и все оставшиеся у ULA ракеты Atlas 5 зарезервированы до тех пор, пока компания не уйдет в отставку в пользу новой ракеты Vulcan Centaur. Новая японская ракета H3, которая технически может быть способна запустить тяжелый спутник, такой как космический корабль ViaSat 3, потерпела неудачу при первом запуске в феврале.

Ожидается, что ракета Blue Origin New Glenn не будет доступна для коммерческой миссии к моменту, когда Viasat заявляет, что ее третий спутник, ViaSat 3, будет готов к запуску в середине 2024 года.

Это делает Falcon Heavy от SpaceX и ракету Vulcan от ULA вероятными претендентами на контракт на запуск ViaSat 3 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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