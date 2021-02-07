WH говорит, что Байден не может диктовать, чтобы отклонить отчеты разведки Трампа

Президент Байден не будет последним словом в вопросе о том, Бывший президент Дональд Трамп продолжает получать брифинги разведки, Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.

Байден сказал в отрывке из интервью CBS News, опубликованном в пятницу, что Трамп не должен быть посвящен в секреты США «из-за его беспорядочного поведения, не имеющего ничего общего с повстанцами», имея в виду 6 января Капитолийские беспорядки.

Но пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила в заявлении в субботу: «Президент выражает озабоченность по поводу получения бывшим президентом Трампом конфиденциальной разведывательной информации, но также твердо уверен в том, что его группа разведки решит, как предоставлять разведывательные данные, если бывший президент Трамп запросит брифинг на тему … “в любое время”.

В ответ на вопрос телеведущей Норы О’Доннелл о его худшем страхе позволить Трампу и дальше получать доступ к американской разведке Байден сказал, что не предпочитает «спекулировать вслух».

Я просто думаю, что ему незачем иметь эту разведывательную информацию. Какая польза от предоставления ему разведывательного инструктажа? Какое его влияние вообще имеет, кроме того, что он может просто ошибиться и что-то сказать? – сказал Байден.

Обычно бывшие президенты и другие бывшие высокопоставленные должностные лица сохраняют доступ к конфиденциальной информации.