When We Dance рассказывает историю украинской войны через искусство

С тех пор, как российская армия вторглась в Украину почти год назад, этот конфликт опустошил общины, перевернул семьи и унес жизни. В новом документальном фильме «Когда мы танцуем» рассказывается о том, как элитные российские и украинские танцоры бальных танцев попали в суматоху войны. Режиссер фильма Ник Уотерс присоединился к Лизе Маккарри в LA Times Today.

Танец — такой же персонаж фильма, как и исполнители. Уотерс говорил о решении сделать танцы в центре внимания.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы предоставить этим танцорам платформу, чтобы они могли поделиться своими историями с миром и повысить осведомленность о том, что на самом деле происходит в Украине. Поэтому фильм использует очень упрощенный художественный подход к танцам и военным историям. Это действительно интересно. когда вы видите эти две вещи, танец и эти ужасные трагические истории, бок о бок, это действительно вызывающая воспоминания комбинация», — сказал Уотерс.

Некоторые из танцоров в фильме — русские, и они говорят о разобщенности, которую они чувствуют со своими семьями в России, которые потребляют пропаганду войны. Уотерс говорил о том, насколько личным является этот разрыв для пары.

«Есть пара. Она из Украины, а он из России. Это трагедия, потому что его семья в России в основном отрекается от них». [they are] Под американской пропагандой и правда в том, что на Украине полно нацистов и Россия в основном освобождает Украину. А пара в фильме говорит, что на самом деле это неправда. Идет ужасная война, бессмысленная война. Это показывает, какую власть СМИ имеют над людьми, чтобы формировать их мировоззрение. Душераздирающе видеть разлученную семью, объяснил Уотерс.

Уотерс рассказал о том, что, как он надеется, зрители вынесут из его фильма.

«В конце концов, мы все люди. И если есть какой-то способ снова соединить людей, я думаю, с этой идеей мы разделяем человечество. И эта война не должна происходить, чтобы разлучить людей. Это сообщение Я думаю, что люди могут почерпнуть это из фильма, и я надеюсь, что они это сделают».

Вы можете узнать больше о документальном фильме на сайте whenwedancefilm.com.

Смотрите полное интервью выше.

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