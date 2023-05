Wizards of the Coast запрещает три карты MTG, чтобы обеспечить стандарт

С тех пор как Dominara United была выпущена в 2022 году, Standard находится в довольно плохой форме. Измученный побитыми картами и не очень веселыми стратегиями, когда-то любимый формат становится тревожно устаревшим. На самом деле все было настолько плохо, что Wizards использовали баны, чтобы попытаться оживить ситуацию для игроков MTG.

К сожалению, этот оптимистичный план Wizards не совсем удался. Вместо того, чтобы оживить формат, преобладающие монохромные колоды были просто заменены Rakdos Midrange. Играть против столь же сильного и разочаровывающего Standard снова пришлось нелегко. Но, к счастью для геймеров, на горизонте есть надежда.

Недавно Wizards of the Coast приступили к новой миссии по спасению Standard. Обещая большую поддержку, массовое изменение вращения и переделку блоков, у Wizards было много в рукавах. Однако еще неизвестно, сработает ли какой-либо из этих планов, поскольку ни один из них не был реализован. До сих пор…

Наконец, после нескольких недель ожидания, Wizards of the Coast обнародовали свои последние запреты для стандартного формата. Итак, без лишних слов, давайте сразу к тому, что было запрещено и почему эти карты просто обязаны были уйти.

Три карты запрещены в стандарте

Реклама здесь! Запретить нам! Он вступает в силу 29 мая (пока что) для Карт и 30 мая для MTG Arena, три карты запрещены в Стандарте, и эти карты следующие:

Зеркальная сказка // Отражение Кики Геки

// вызвать отчаяние

Разведчик Банкбастер

Поскольку две из этих карт были слиты досрочно, неудивительно, что эти карты были забанены. Однако Wizards of the Coast не просто бросили эту рекламу и исчезли в ночи. Вместо этого ведущий геймдизайнер MTG Эндрю Браун рассказал, почему именно эти карты были запрещены.

через Новая статья о запрещенной и ограниченной рекламеБраун заявил, что этот запрет специально предназначен для обуздания невероятной силы Ракдоса Мидрейнджа. Это должно «снизить процент побед в стратегии, в которой доминирует формат, и создать захватывающее изменение и точку входа в формат, предшествующий лету и выпуску Wilds of Eldraine».

Вдаваясь в подробности, Браун подчеркнул то, что мы все уже знаем: такие карты, как Fable и Bankbuster, не имеют себе равных по эффективности и универсальности. Как отмечает Браун, стратегии построения колоды просты, потому что эти карты включаются практически автоматически. Более того, эти две карты также дают игрокам большое карточное преимущество, что заставляет их играть по очень высоким ставкам.

Наряду с этими мощными картами несколько неожиданным образом был забанен Invoke Despair. По мнению Wizards, эта карта слишком хороша, чтобы оставить ее еще на год в Стандарте. По словам Брауна, экономя до трех карт за одно удаление или взятие карты, Invoke Despair «отлично помогла поддержать некоторые слабости Львов». Затем, чтобы изменить формат и улучшить разнообразие карты, она была заблокирована.

Это еще не все

жаждет большего | Instrad: Полуночная охота

Как мы упоминали в начале этой статьи, новый запрет MTG — не единственное изменение, которое произойдет в Standard в 2023 году. Таким образом, даже если эти группы не оживят формат, как мы надеялись, все равно есть повод для волнения. Следующее крупное изменение, которое технически уже вступило в силу, заключается в том, что в 2023 году ротации не будет.

Вместо обычного цикла ротации и обновления, который происходит в сентябре, Wizards откладывают рассмотрение дела на один год. Это позволит войти в стандартную среду около 1000 карт, и мы надеемся создать более разнообразную и интересную колоду карт. Кроме того, старые карты, которые вы используете, должны продлевать свою полезность, что делает покупку стандартной колоды более выгодной.

Наряду с этим существенным изменением Wizards of the Coast также меняет обычный график блокировки. Вместо того, чтобы это когда-либо происходило, теперь MTG будет забанен. по большей части Быть фиксированным ежегодным мероприятием. В связи с выпуском осенней коллекции (в этом году это Wilds of Eldarine) эти запреты коснутся всех нужных вам форматов. В этом году запрет состоится 7 августа 2023 года.

Хотя этот подход должен помочь обеспечить некоторую согласованность, мастера также позволяют использовать небольшие окна после выпусков группы MTG для дополнительной блокировки. Эти последовательные окна позволят волшебникам побеждать проблемные карты и комбинации. Хорошо это или плохо, по словам Wizards, эти крошечные окна будут редко использоваться.

И последнее, но не менее важное: Wizards of the Coast также несколько меняет свою стандартную философию. Благодаря трехлетней ротации Wizards планирует со временем разработать прототипы, похожие на то, как работают блоки. Надеюсь, это позволит создать более синергетический формат, а не просто тушеное мясо среднего уровня.

Время покажет

Тефери, маг времени — Доминария

Хотя все эти изменения, а также вышеупомянутые запреты, безусловно, являются многообещающими, в настоящее время еще слишком рано говорить, сработают ли эти изменения. Как бы хорошо это ни звучало на первый взгляд, сделать формат успешным, вероятно, не получится за одну ночь. После этого может пройти некоторое время, прежде чем эталон действительно сможет вернуться к своей былой славе.

Между тем, у геймеров определенно есть много причин для волнения. В конце концов, похоже, Wizards of the Coast действительно заботятся о том, чтобы формат снова заработал. Это должно означать, что стандартное издание снова станет основным форматом как в цифровом, так и в бумажном виде, это лишь вопрос времени.

Если по какой-либо причине изменения и планы Wizards не сработают, у нас есть несколько собственных предложений. Если вы хотите прочитать эти мысли, вы можете сделать это здесь.

