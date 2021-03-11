Xbox-Bethesda ведет прямую трансляцию сегодня

Это есть у руководителя отдела маркетинга Xbox Аарона Гринберга Объяснил «Это не касается новостей / разоблачений, но это прекрасная возможность узнать больше о командах и отдельных лицах в Bethesda». [Greenberg’s Emphasis]Трансляция произошла после официального приобретения компанией Microsoft ZeniMax, которая превратила восемь разработчиков Bethesda в собственные студии Microsoft. В этом первоначальном объявлении глава Xbox Фил Спенсер пообещал добавить больше игр Bethesda в Xbox Game Pass позже на этой неделе, чтобы отпраздновать это событие – скорее всего, об этом будет объявлено во время трансляции.
Однако, возможно, мы мало что узнаем о планах Microsoft в отношении Bethesda Studios. Спенсер ранее пояснил, что больше новостей о том, как будут работать новые команды Xbox, появятся «позже в этом году». Спенсер ранее разъяснял, что Microsoft не может юридически обрабатывать планы с Bethesda до завершения приобретения, поэтому обсуждения могут все еще находиться на ранних стадиях.
Мы точно знаем, что «некоторые» будущие игры Bethesda после приобретения будут эксклюзивными для Xbox и ПК. Ранее на этой неделе Спенсер писал: «С добавлением творческих команд Bethesda игроки должны знать, что консоли Xbox, ПК и Game Pass станут лучшим местом для тестирования новых игр Bethesda, включая некоторые новые игры в будущем, которые будут доступны исключительно для Xbox и ПК. “
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