Xbox-Bethesda ведет прямую трансляцию сегодня

Xbox будет транслировать, чтобы отпраздновать присоединение Bethesda к компании сегодня, но не будет фокусироваться на представлении новостей или раскрытии проектов. Он она Будем Скорее всего, появятся объявления премиум-класса для новых игр Bethesda, которые присоединятся к Xbox Game Pass. Трансляция называется «Bethesda присоединяется к Xbox – круглый стол» и запланирована на 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени / 18:00 по Великобритании. YouTube Сегодня. Описание видео гласит: «Разговор с основными лидерами, празднующими присоединение Bethesda к команде Xbox».

Это есть у руководителя отдела маркетинга Xbox Аарона Гринберга Объяснил «Это не касается новостей / разоблачений, но это прекрасная возможность узнать больше о командах и отдельных лицах в Bethesda». [Greenberg’s Emphasis] Трансляция произошла после официального приобретения компанией Microsoft ZeniMax, которая превратила восемь разработчиков Bethesda в собственные студии Microsoft. В этом первоначальном объявлении глава Xbox Фил Спенсер пообещал добавить больше игр Bethesda в Xbox Game Pass позже на этой неделе, чтобы отпраздновать это событие – скорее всего, об этом будет объявлено во время трансляции.

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Однако, возможно, мы мало что узнаем о планах Microsoft в отношении Bethesda Studios. Спенсер ранее пояснил, что больше новостей о том, как будут работать новые команды Xbox, появятся «позже в этом году». Спенсер ранее разъяснял, что Microsoft не может юридически обрабатывать планы с Bethesda до завершения приобретения, поэтому обсуждения могут все еще находиться на ранних стадиях.

Мы точно знаем, что «некоторые» будущие игры Bethesda после приобретения будут эксклюзивными для Xbox и ПК. Ранее на этой неделе Спенсер писал: «С добавлением творческих команд Bethesda игроки должны знать, что консоли Xbox, ПК и Game Pass станут лучшим местом для тестирования новых игр Bethesda, включая некоторые новые игры в будущем, которые будут доступны исключительно для Xbox и ПК. “

Джо Скрибблз – исполнительный редактор новостей IGN. Следуй за ним Твиттер. У вас есть для нас совет? Хотите обсудить потенциальную историю? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]