Xbox Showcase не будет содержать «полных CGI-трейлеров» для собственных игр.

В Твиттере вице-президент Microsoft по маркетингу игр для Xbox Аарон Гринберг с гордостью подтвердил, что не будет никаких «полных CGI-трейлеров», которые будут использоваться для продвижения собственных игр во время Xbox Showcase 11 июня.

В своем твите Гринберг объяснил, что все, что будет представлено в Xbox Showcase (с точки зрения первой стороны), будет полностью состоять из «Либо внутриигровые кадры, внутриигровые кадры, либо внутриигровые кадры с некоторыми роликами».

Это реально! это ИСТИННЫЙ!

Эта волна подтверждений немедленно зажгла огонь в хайппоезде. Встречался с Аароном Гринбергом. Что все, что мы видим на Xbox Showcase от сторонних разработчиков, — это (более или менее) именно то, что мы собираемся получить. Это своего рода отход от тенденции, когда разработчики отказываются от трейлеров, которые представляют собой чистую компьютерную графику, которые часто устанавливают нереалистичные ожидания для проектов — и делали это годами.

Конечно, ожидается, что этот внутриигровой и внутриигровой контент будет захвачен на высокопроизводительных ПК, но это уже другой разговор.

Гринберг подтвердил Xbox Game Show отменяет «правило 12 месяцев», которое было подробно описано во время последнего мероприятия. Во время шоу 2022 года Xbox пообещала, что почти все игры, представленные на мероприятии, будут запущены в течение 12 месяцев. С этого момента в этом окне запускалось очень мало игр.

Xbox Games Showcase назначена на 11 июня, сразу после этого состоится Starfield Direct.

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