Zelda: Дыхание диких продаж в Великобритании

Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Сейчас ему больше пяти лет. Это определенно одна из лучших игр для Switch, так как люди все еще открывают секреты и бросают себе вызов в нелепых спринтерских задачах. Это большая, открытая и шокирующая игровая площадка, где вы можете делать все, что захотите!

Мы надеялись получить совершенно новое «Дыхание дикой природы» для исследования в этом году, но, как вы, вероятно, помните, продолжение Это было Отложено до весны 2023 г. Всего несколько недель назад. Но, по крайней мере, в Великобритании многие люди более чем рады ждать.

Gamesindustry.bizКрис Дринг из Breath of the Wild сообщил, что розничные продажи Breath of the Wild в Великобритании выросли на 51%. Для оригинальной игры Nintendo пятилетней давности, которая, скорее всего, будет продаваться по полной цене, это смешно.

Продажи The Legend of Zelda: Breath of the Wild на прошлой неделе выросли еще на 51% в британских розничных магазинах. С тем же успехом можно было бы просто отменить продолжение— Кристофер Дринг (@Chris_Dring) 11 апреля 2022 г.

Может быть… может быть нет Отменить сиквел, Nintendo?

Breath of the Wild — четвертая самая продаваемая игра Switch, продано более 25 миллионов копий. Итак, ясно, что задержка, хоть и грустная для фанатов, не слишком сильно повредит Nintendo. кроме Эта доля слабости, мы предполагаем. Breath of the Wild 2 взорвется, верно?

Вы все еще играете в Breath of the Wild? Или вы недавно поймали его в первый раз? Почему бы вам не сказать нам.