Российский бизнесмен Роман Абрамович подал в суд на издателя HarperCollins из-за недавней книги, которую он купил в клубе Премьер-лиги «Челси» по указанию российского лидера Владимира Путина.

Адвокаты Абрамовича, базирующиеся в Лондоне, выступили с заявлением, в котором утверждалось, что в «людях Путина» был «ряд ложных обвинений и диффамации», история правления президента России, опубликованная в прошлом году Кэтрин Пелтон, которая сейчас работает в лондонском агентстве Рейтер. репортер.

Согласно заявлению юридической фирмы Harbottle & Lewis, в книге «ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано и выдвигает ложные утверждения о покупке нашего клиента и деятельности футбольного клуба Chelsea».

В заявлении адвокатов не уточняются подробности обвинений Абрамовича.

Бывший помощник Путина Сергей Пугачев сказал Белтоне, что Путин рассматривает поглощение “Челси” как возможность продемонстрировать престиж России и усилить ее влияние.

В заявлении HarperCollins говорится, что она и Белтон будут «агрессивно» бороться с иском и защищать «право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес».

Харпер Коллинз сказал, что книга является «авторитетным, важным и сознательным источником информации о современной России».

В книге Пелтона рассказывается о приходе к власти Путина и о кругу других бывших сотрудников КГБ, шпионского агентства советской эпохи, после распада Советского Союза.